Claudio Bravo espera con calma la renovación en el Betis: “Si toca seguir, bien, si toca para casa, también”

Claudio Bravo ha sido uno de los jugadores destacados en los últimos partidos con el Real Betis. El guardameta nacional ha sabido aprovechar la confianza de Manuel Pellegrini para demostrar que puede seguir siendo titular en Europa.

Con esto, además, espera seguir extendiendo su carrera deportiva en el Viejo Continente. Claro que si los verdiblancos le cierran esta opción, seguirá tranquilo.

Así lo manifestó en una entrevista concedida a los canales oficiales del club. “No me apresuro a nada, tengo una edad que soy un privilegiado, pero eso lo determina el cuerpo, la cabeza si quiere plantearse objetivos. Si toca seguir, bien, si toca para casa, también. Mientras me sienta útil, eso puede continuar. Si pasa lo otro, me voy a casa a disfrutar de la familia. Tal como empecé, en silencio, terminaré mi carrera”, expresó.

También fue consultado por su sentir al momento de tener que ir al banco de suplentes. “Más que sufrir, intento revertir la situación. Sé la valía que tengo dentro de un vestuario, sé la manera de desenvolverme ante las situaciones adversas. Intento siempre mejorar, estar de alguna manera, jugando o no. El rol de cada uno es valioso en el grupo. Si es jugando, es ideal porque me gusta competir, y para eso trabajas”.Además, esta semana está marcada por el clásico contra Sevilla que se jugará el domingo. Además del honor, el cuadro bético se juega la posibilidad de seguir peleando por un cupo en las próximas copas europeas.

Al ser cuestionado sobre lo que significa esta semana, indicó que es atractiva “por lo que mueve, lo que significa también de cara a las pretensiones en la Liga. Llegamos en un momento bueno. Con las dos últimas victorias te refuerza muchas cosas ante este tipo de partidos”.

Y el conjunto albirrojo también llegará en un buen momento. “Es un rival fuerte, que viene haciendo las cosas de buena manera. Se sobrepusieron a momentos delicados en Liga, están en UEFA, con un objetivo próximo. Más que preocuparnos del rival, debemos preocuparnos de lo nuestro. Que el grupo esté fuerte, unido, que tengamos las cosas claras. Confiar en nosotros, respetar al rival, pero sabiendo que si hacemos las cosas como debemos hacerla, sacamos los partidos adelante”, continuó.

Por lo mismo, para Bravo la clave para este duelo será “mantener lo que venimos haciendo, no cambiar, no dudar, no relajarnos. Las victorias a veces nublan ese panorama. La última victoria ya no existe, lo que toca es preparar lo que viene este fin de semana”.

También explicó como es el proceso de preparación para este duelo que se jugará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. “Siempre uno se prepara en silencio. Es parte del trabajo de cada uno. Las situaciones varían porque a nivel de confianza esto es un mundo cuando juegas a cuando no, aquí pesa la experiencia, te ayuda”.

En cuanto a los objetivos internacionales del Betis, expuso que “en el fútbol si no tienes el objetivo en la mano, te puedes quedar sin nada. Creo que eso hay que saborearlo cuando lo tengamos abrochado. No hemos conseguido nada, nos queda Liga, partidos, como ahora ante el Sevilla. Sería ideal abrochar el objetivo cuanto antes”.

El duelo entre el Sevilla y el Real Betis por la fecha 35° de la liga española está programado para este domingo 21 de mayo a partir de las 15.00 horas de Chile.