Claudio Romero debuta en la Diamond League: “La invitación me tomó muy de sorpresa”

A sus 25 años, Claudio Romero está viviendo la mejor temporada de su carrera, lo que se verá reflejado con su debut en la prestigiosa Diamond League, el principal circuito del atletismo mundo, y donde en cada fecha se reúnen las principales figuras de las distintas modalidades.

El lanzador de disco chileno recibió una invitación para la fecha que se disputará el sábado 19 en Londres. Ahí enfrentará a grandes estrellas, como el número uno del mundo, el lituano Mykolas Alekna, o el esloveno Kristjan Ceh.

“La verdad que la invitación a la Diamond League se da muy de sorpresa. Había hablado con mi manager y las posibilidades de ser invitado eran muy bajas porque invitan al top 8 del mundo y actualmente estoy 14. Me tomó muy de sorpresa, estaba en otra coiudad. Había ido a celebrar mi cumpleaños (el 10 de julio) y el domingo me escribió la manager diciéndome que estaba invitado. Contra toda posibilidad, pero muy contento”, confiesa a El Deportivo.

En ese sentido, el deportista ve como una gran posibilidad para su carrera la participación en el London Stadium. “Es muy refrescante, por decirlo de alguna manera. Creo que ha sido una muy buena temporada. Siempre quiero estar compitiendo con los mejores del mundo y más que un reconocimiento al resultado, lo veo como una oportunidad para mostrarle al mundo qué tan bueno puedo llegar a ser”, declara.

En cuanto a su récord, la mejor actuación de su carrera es de 69,65 metros, que consiguió durante esta temporada en Oklahoma y que le dio la clasificación al Campeonato Mundial en Tokio. Es por ello que se ilusiona, aunque se pone metas aterrizadas. “Mi objetivo para la Diamond es lanzar mi segunda mejor marca de la temporada, que sería pasar los 67 metros”, plantea.

Un giro en su carrera

Tras competir en la exigente División I de la NCAA, el circuito universitario de Estados Unidos, donde representó a la Universidad de Virginia y luego a la Louisiana State University, donde estudió Ciencias Políticas, Romero se atrevió a dar un siguiente paso. “Desde que me gradué de la universidad el año pasado —este es mi primer año como atleta profesional—, dije ‘me voy a dedicar cien por ciento al lanzamiento y ver qué tan bueno puedo llegar a ser’”, explica el deportista, quien también compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Y siguiendo esa línea, cuenta cómo cambió todo. “Es más bien el hecho de que toda mi vida gira en torno al lanzamiento. Entonces, puedo priorizar las horas de sueño, todos los entrenamientos son de mejor calidad porque he dormido siempre bien. Antes, cuando estaba en la universidad, tenía que llegar a clases y no podía priorizar tanto la recuperación. Creo que eso ha sido el factor mayor que ha determinado por qué me está yendo mejor esta temporada”, destaca.

En cuanto a los objetivos para su presentación en el Reino Unido, el atleta es claro: “Mis metas a corto plazo es tener una buena performance en la Diamond League y que me inviten a la siguiente”.