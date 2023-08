Colombia consigue una histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial femenino 2023

Colombia a conseguido instalarse por primera vez en los cuartos de final de una Copa del Mundo femenina. El conjunto cafetalero se impuso la madrugada de este martes a Jamaica por 1-0 y selló su paso en los cuartos de final del torneo que se disputa en Australia y Nueva Zelanda.

El gol tuvo que esperar hasta el minuto 51 del encuentro. En ese instante la jugadora de Deportivo Pereira Ana Guzmán tomó el balón y envió un centro elevado al área. Allí esperaba la delantera Catalina Usme que controló el balón con la pierna izquierda, la misma que usó para ubicar el balón en el segundo palo de la portería defendida por la guardameta del Tottenham Rebecca Spencer.

La diferencia pudo aumentar en el minuto 86. Sin embargo, el cabezazo de Leicy María Santos golpeó en el vertical izquierdo del arco. Así, y a pesar de que Jamaica también sumó acciones de peligro, el marcador no se movió más.

De esta forma Colombia es el único representante de América en el Mundial. Las otras selecciones clasificadas para los cuartos son España, Países Bajos, Japón, Suecia, Australia, Francia e Inglaterra. De hecho esta última escuadra, la actual campeona europea, será el rival de las tricolores en esta instancia.

Si bien se avizora un duelo difícil, Colombia ya ha sabido de grandes victorias contra potencias. En la fase de grupos se dio el lujo de imponerse a Corea del Sur y a Alemania. El duelo contra las germanas tuvo tintes épicos, pues era la selección favorita para tomar el liderato del Grupo H. Linda Caicedo había logrado anotar en los 52′, claro que Alexandra Popp igualó en los 89′ desde el punto penal.

Y cuando las europeas atacaban con todo para llevarse la victoria, Manuela Vanegas en los 90+7′ desató los festejos colombianos en el Sydney Football Stadium.

Catalina Usme: “Este equipo puede con más”

Catalina Usme fue la autora del único gol del partido en el triunfo de Colombia sobre Jamaica. Foto: AP.

Tras el encuentro la goleadora Catalina Usme dio a conocer sus sensaciones tras la clasificación a los cuartos de final. ”La verdad no pensé mucho, solo cuando el balón venía pensé en controlar bien para que me quedara un remate muy fuerte, que es mi fortaleza. Tuve la cabeza fría. Hoy me levanté muy tranquila y con la certeza de que sacaríamos el partido adelante con mucha inteligencia”, indicó.

“Se me pasan tantas cosas por la cabeza, que no puedo describir lo que estoy sintiendo. Son años de amar esto, años de trabajo, de luchar, de todo. De caídas, volver a levantarse, y conseguir un paso a una instancia tan importante es increíble”, añadió. Por último aseguró que “este equipo puede con más”, cerró.

Por su parte, el técnico del equipo Nelson Abadía expresó que “Es un orgullo patrio, un orgullo regional, es saber que somos dignos representantes de Colombia, de Sudamérica, quedamos como el equipo que representa a América y eso es placentero para nosotros como cuerpo técnico”.

“No es por ser presumido, pero somos el cuerpo técnico que está representando a toda América”, agregó orgulloso.

En cuanto al próximo rival, Abadía aseguró que “Inglaterra es uno de los favoritos, es el campeón de Europa. Pero igual enfrentamos a Alemania con sapiencia, con la entereza de nuestro juego y de nuestro futbolistas”.

El duelo entre colombianas e inglesas está fijado para este sábado 12 de agosto a partir de las 06.30 horas de Chile.