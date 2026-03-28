Con 9.500 personas: México se queda con el Récord Guiness de la clase de fútbol con más participantes

Un impresionante récord se registró en Ciudad de México en la previa del Mundial de Norteamérica 2026. Cerca de 9.500 personas se reunieron en el zócalo para alcanzar una nueva marca.

La explanada se transformó en una gigantesca cancha donde se realizaron 35 minutos de ejercicios sincronizados, dejando atrás el registro de Seattle que reunió a 1.038 personas.

El evento fue liderado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, junto al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, y Gabriela Cuevas, representante mexicana para la organización del Mundial 2026. Sus presencias unieron autoridades deportivas y gubernamentales en esta hazaña que buscó posicionar a México como potencia futbolística.

En la cita se dio inicio a un calentamiento dinámico para prevenir las lesiones, utilizando camisetas conmemorativas y gorros para protegerse del sol, formando un mosaico que desde las alturas formaban la bandera de México.

Braulio Luna, Paul Aguilar, José Joaquín “El Shaggy” Martínez, el Kikin Fonseca y el Conejo Pérez fueron algunos de los jugadores legendarios que acompañaron a los participantes rumbo a la obtención de la marca mundial.

Para cumplir con el objetivo, cada participante tuvo que mantenerse activo durante toda la sesión para que el récord pudiera ser validado por los jueces de Guinness World Records.

Cabe señalar que México es uno de los países sede del Mundial 2026. El conjunto local forma parte del Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del repechaje entre República Checa y Dinamarca.

El país también tendrá encuentros del Grupo F (Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia o Polonia) y el Grupo K que integran Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo o Jamaica.

También recibirán dos duelos de los dieciseisavos de final en Ciudad de México y Monterrey, y un duelo de octavos en Ciudad de México.

Desde cuartos de final en Adelante, Estados Unidos será el país en los que se desarrollen los partidos hasta la final que se realizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.