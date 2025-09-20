SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con el saldo de seis choques: Verstappen se lleva la pole en una accidentada clasificación del GP de Azerbaiyán

El circuito de Bakú dejó una serie de accidentes; con Oscar Piastri, Franco Colapinto, Niko Hulkenberg, Charles Leclerc, Oliver Bearman y Alexander Albon como principales afectados.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
El GP de Azerbaiyán estuvo marcado por la serie de accidentes en la clasificación. Foto: F1.

El Gran Premio de Azerbaiyán no perdona. La peligrosidad de su circuito callejero no deja margen de error para los pilotos de la Fórmula 1. En la clasificación de este sábado se vivió aquella situación: seis participantes del Gran Circo sufrieron con distintos accidentes a lo largo de las tres rondas de competición.

En la Q1, los afectados fueron Alexander Albon (Williams), Niko Hulkenberg (Sauber) y Franco Colapinto (Alpine). Los dos primeros corredores se pegaron con la pared durante el tramo inicial, quedando rápidamente descartados. Cuando estaba finalizando la sesión, fue el turno del argentino, que estuvo a punto de ingresar a la Q2. El pilarense sigue sumando pobres presentaciones en la parrilla.

Seguido de esto, en la Q2 acabó saliendo Oliver Bearman (Haas). El británico se quedó afuera luego de darle a la pared con la rueda trasera derecha. Si bien el impacto no fue fuerte como sí lo fueron los anteriores, resultó suficiente para dejarlo KO.

Los choques de los pesos pesados llegaron en la Q3. Charles Leclerc, a bordo de su Ferrari, ya había zafado de un posible impacto en la ronda previa. Sin embargo, en esta ocasión, estrelló su monoplaza contra el muro de contención al cabo de la curva 15.

Con el monegasco fuera de la qualy, Oscar Piastri le siguió los pasos y también quedó al margen. El actual líder de la tabla de pilotos de la Fórmula 1 buscaba la vuelta rápida para comandar la parrilla, pero, una mala maniobra lo llevó directo a la barrera. El australiano dilapidó la opción de comandar la largada con su McLaren.

Verstappen festeja

Mientras en las rondas clasificatorias todo era caos, Max Verstappen festejó en la vanguardia. El tetracampeón, que venía de quedarse con la victoria en el Gran Premio de Monza, volvió a brillar y se aseguró la pole position tras registrar una marca de 1:47.117.

Siguiendo de cerca al neerlandés apareció Carlos Sainz. El español, que representa a la escudería de Williams, obtuvo el segundo puesto para la largada y recupera las buenas sensaciones que había extraviado a lo largo de la temporada. Cerrando el podio, en tanto, se ubicó de manera sorpresiva el neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls.

Lee también:

Más sobre:Fórmula 1Fórmula UnoF1Oscar PiastriGran Premio de AzerbaiyánFranco ColapintoAlexander AlbonCharles LeclercMcLarenAlpineFerrariAutomovilismoPolideportivo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabinero de civil abate a sujeto que lo habría amenazado con un arma de fuego en Valparaíso

Incendio afecta a la Iglesia Las Carmelitas en el centro de Viña del Mar

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años

“Yo jamás vi el ladrillo”: Familiar de sujeto detenido por agresión a carabinero en Las Condes da otra versión del caso

Aduanas incauta 50 aves en el Paso Los Libertadores: iban ocultas en cajas de jugo

Detienen a conductor de bus que volcó en Ruta 5 Norte en Copiapó: no llevaba un registro de los pasajeros

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

4.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

5.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Carabinero de civil abate a sujeto que lo habría amenazado con un arma de fuego en Valparaíso
Chile

Carabinero de civil abate a sujeto que lo habría amenazado con un arma de fuego en Valparaíso

Incendio afecta a la Iglesia Las Carmelitas en el centro de Viña del Mar

“Yo jamás vi el ladrillo”: Familiar de sujeto detenido por agresión a carabinero en Las Condes da otra versión del caso

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo
Negocios

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Con el saldo de seis choques: Verstappen se lleva la pole en una accidentada clasificación del GP de Azerbaiyán
El Deportivo

Con el saldo de seis choques: Verstappen se lleva la pole en una accidentada clasificación del GP de Azerbaiyán

Alexis Sánchez se aferra a la Roja: “Me gustaría ir a otro Mundial con Chile; sería ya en 2030, con 42 años”

Entre las mejores del planeta: las Pumas obtienen el undécimo lugar en el Mundial de Atletismo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años
Cultura y entretención

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Zelenski confirma que se reunirá la próxima semana con Trump en Nueva York
Mundo

Zelenski confirma que se reunirá la próxima semana con Trump en Nueva York

Estados Unidos planea venta de equipo militar a Israel de 6.000 millones de dólares

Ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino Unido

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención