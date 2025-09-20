Con el saldo de seis choques: Verstappen se lleva la pole en una accidentada clasificación del GP de Azerbaiyán

El GP de Azerbaiyán estuvo marcado por la serie de accidentes en la clasificación. Foto: F1.

El Gran Premio de Azerbaiyán no perdona. La peligrosidad de su circuito callejero no deja margen de error para los pilotos de la Fórmula 1. En la clasificación de este sábado se vivió aquella situación: seis participantes del Gran Circo sufrieron con distintos accidentes a lo largo de las tres rondas de competición.

En la Q1, los afectados fueron Alexander Albon (Williams), Niko Hulkenberg (Sauber) y Franco Colapinto (Alpine). Los dos primeros corredores se pegaron con la pared durante el tramo inicial, quedando rápidamente descartados. Cuando estaba finalizando la sesión, fue el turno del argentino, que estuvo a punto de ingresar a la Q2. El pilarense sigue sumando pobres presentaciones en la parrilla.

Here's the moment Hulk hit the wall 💥



He managed to get going again minus his front wing 👀

A desperate end to Q1 for Alpine 😖



Gasly bails off into the run-off area at Turn 4 and moments later Colapinto ploughs into the barriers nearby#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wAGs9LeYda — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Seguido de esto, en la Q2 acabó saliendo Oliver Bearman (Haas). El británico se quedó afuera luego de darle a la pared con la rueda trasera derecha. Si bien el impacto no fue fuerte como sí lo fueron los anteriores, resultó suficiente para dejarlo KO.

Bearman bows out 🎥



The slightest of touches has ended his qualifying in Q2#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/d9lnKQfZvv — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Los choques de los pesos pesados llegaron en la Q3. Charles Leclerc, a bordo de su Ferrari, ya había zafado de un posible impacto en la ronda previa. Sin embargo, en esta ocasión, estrelló su monoplaza contra el muro de contención al cabo de la curva 15.

Con el monegasco fuera de la qualy, Oscar Piastri le siguió los pasos y también quedó al margen. El actual líder de la tabla de pilotos de la Fórmula 1 buscaba la vuelta rápida para comandar la parrilla, pero, una mala maniobra lo llevó directo a la barrera. El australiano dilapidó la opción de comandar la largada con su McLaren.

Verstappen festeja

Mientras en las rondas clasificatorias todo era caos, Max Verstappen festejó en la vanguardia. El tetracampeón, que venía de quedarse con la victoria en el Gran Premio de Monza, volvió a brillar y se aseguró la pole position tras registrar una marca de 1:47.117.

Siguiendo de cerca al neerlandés apareció Carlos Sainz. El español, que representa a la escudería de Williams, obtuvo el segundo puesto para la largada y recupera las buenas sensaciones que había extraviado a lo largo de la temporada. Cerrando el podio, en tanto, se ubicó de manera sorpresiva el neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls.