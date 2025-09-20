SUSCRÍBETE
El Deportivo

Entre las mejores del planeta: las Pumas obtienen el undécimo lugar en el Mundial de Atletismo

El equipo compuesto por Macarena Borie, Isidora Jiménez, María Ignacia Montt y Anaís Hernández se quedó con el decimoprimer puesto en la posta 4x100 del certamen planetario que se está disputando en Tokio, Japón.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Isidora Jiménez, Anaís Hernández, María Ignacia Montt y Macarena Borie finalizaron en el undécimo puesto de la posta 4x100 del Mundial de Atletismo. Foto: Team Chile.

Las Pumas se codean con la élite del atletismo internacional. El equipo femenino nacional se quedó con el undécimo lugar en la posta 4x100 del Mundial de Atletismo de Tokio, en una inédita participación para el deporte chileno.

Macarena Borie, Isidora Jiménez, María Ignacia Montt y Anaís Hernández fueron las designadas para competir, en un equipo que también componen Antonia Ramírez y Javiera Cañas.

Consiguieron el quinto lugar de su heat, con un tiempo de 44,07 segundos. De esta forma, el combinado nacional finalizó su participación en el Mundial de Atletismo.

Las favoritas irán por la medalla de oro

Jamaica (41,80), el equipo favorito, se quedó con la victoria en el primer heat gracias a lo realizado por Jodean Williams, Tia Clayton, Tina Clayton y Jonielle Smith. Le siguieron España (42,53), Francia (42,71) y Países Bajos (43,62). Los primeros tres lograron acceder a la final.

No obstante, Estados Unidos (41,60), con Jacious Sears, Twanisha Terry, Kayla White y Sha’Carri Richardson, fue el combinado más veloz entre las dos mangas de clasificación.

Así, Jamaica, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, España, Francia y Polonia disputarán la final de la posta 4x100, que se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre.

El buen año de las Pumas

Las Pumas venían de inscribir una vez más su nombre en el atletismo nacional. A pesar de que no lograron acceder a las finales del Mundial de Relevos que se disputa en China, el equipo chileno rompió nuevamente el récord nacional en la posta 4x100. Establecieron la plusmarca tras ser quintas en su serie clasificatoria, con un tiempo de 43,64 segundos.

Este resultado les dio la clasificación al Mundial de Atletismo de Tokio, metiéndose entre los mejores 14 equipos del mundo.

Así, rompieron el anterior registro, que estaba vigente desde la final de la especialidad en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En dicha instancia completaron la carrera en 44,19 segundos y se quedaron con la plata a nivel panamericano. Ahí también compitieron Hernández, Montt y Jiménez, pero la cuarta representante fue Martina Weil, quien también dijo presente en Japón y se quedó a las puertas de la final de los 400 metros.

Más sobre:AtletismoLas PumasPumasMundial de AtletismoMundial de Atletismo Tokio 2025María Ignacia MonttIsidora JiménezAnaís HernándezMacarena BorieAntonia RamírezJaviera CañasMundial de Atletismo de TokioTeam ChilePosta 4x100

