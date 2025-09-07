“No puedo, me está dando un calambre”: el nuevo problema que complicó a Franco Colapinto en el GP de Monza

La participación de Franco Colapinto no ha sido buena en la actual temporada de la Fórmula 1. Desde que regresó a la parrilla, a bordo del monoplaza de la escudería Alpine, el piloto argentino no ha conseguido dar muestras del nivel que alguna vez lo posicionó como la revelación del ‘Gran Circo’, bajo el alero de Williams Racing.

El pilarense ha cosechado más decepciones que alegrías en el presente año junto al equipo francés. Este domingo, en el Gran Premio de Monza, aquello no fue la excepción. Y es que como ha sido la tendencia a lo largo de todo el curso, el transandino no pudo sortear las complicaciones mecánicas de un bólido que asoma como uno de los peores del circuito: si bien mantuvo su posición de la largada (17°), la falta de potencia en el motor y el mal uso de los neumáticos no le permitieron ganar ubicaciones.

Sin embargo, más allá de los habituales inconvenientes con la escudería rosa, Colapinto también se vio entorpecido por una situación ajena a la maquinaria. En concreto, el argentino acusó un insólito problema físico que lo llevó directamente a los boxes. “No puedo, me está dando un calambre”, fue la frase del piloto de Alpine que quedó captada por la transmisión de la F1.

"NO PUEDO, ME ESTÁ DANDO UN CALAMBRE" 😬



🇦🇷 Franco Colapinto le notificó al equipo de un problema físico pic.twitter.com/saTevcNq4N — Diario Olé (@DiarioOle) September 7, 2025

La dolencia muscular pasó a un segundo plano una vez que el corredor finalizó la carrera. Allí, en conversación con la prensa especializada, el pilarense mostró su frustración por el bajo rendimiento en Italia. “Muy larga, muy dura. No teníamos ritmo y nada... muy solo toda la carrera y sin ritmo. Con un poco de bronca. Hay que mejorar para la próxima“, comentó.

La decepción del sudamericano fue evidente, sobre todo tras conocer la estrategia de su equipo: le sugirieron que dejara pasar a Pierre Gasly, su compañero de escudería, para que terminara en el puesto 16. “No pudimos hacer nada, es una pena. Larga, bastante dura. Complicada. No tuvimos ritmo y faltó bastante. No sé por qué fue esa decisión, la carrera fue bastante aburrida”, sentenció.

Con este mal panorama a cuestas, Colapinto tendrá la oportunidad de redimirse y buscar una mejor posición a contar del fin de semana del 19 al 21 de septiembre. En dicha fecha, será el Gran Premio de Azerbaiyán, un circuito callejero que le trae buenos recuerdos: el año pasado en Bakú, terminó en el octavo lugar y sumó sus primeros puntos en la ‘Máxima’.