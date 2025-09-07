Max Verstappen vuelve al triunfo en la Fórmula 1 y se impone en el Gran Premio de Italia

Nueve jornadas tuvieron que pasar para que Max Verstappen volviera a ganar una carrera en la Fórmula 1. El neerlandés brilló en Monza y se quedó con el Gran Premio de Italia, obteniendo su tercer triunfo de la temporada.

Precisamente retornó a las victorias en territorio italiano, pues en Imola había celebrado por última vez. El piloto de Red Bull tuvo un fin de semana de ensueño en el Templo de la Velocidad ante la hegemonía de los McLaren.

Oscar Piastri fue segundo mientras que Lando Norris cerró el podio de la carrera. El australiano estiró la diferencia en la cima del campeonato. Ahora, lidera con una ventaja de 37 unidades sobre su compañero.

Fin a la hegemonía papaya

El probablemente rookie más consistente de la temporada tuvo que arrancar la carrera desde la pit lane, al igual que Pierre Gasly, ambos por cambios relacionados a la unidad de poder de su monoplaza. Debieron remar desde el fondo.

Max Verstappen largó desde la pole tras imponerse en una qualy histórica, donde estableció la vuelta más rápida en la historia de la F1. Logró un tiempo de 1:18.792 en la Q3 y un promedio de velocidad de 264,681 kilómetros por hora. El neerlandés salió con el objetivo de hacerle frente a la supremacía actual de McLaren. Mantuvo un intenso duelo con Norris, mientras que Piastri y Leclerc hicieron lo propio algo más atrás.

Sin embargo, tras unos intensos primeros giros, el ritmo de competencia se estabilizó y el tetracampeón comenzó a liderar con tranquilidad. Iba logrando vuelta rápida tras vuelta rápida.

Cerca a la mitad de la carrera, Fernando Alonso debió retirarse tras sufrir un fallo en la suspensión de su Aston Martin. El asturiano se sumó a Nico Hülkenberg, que ni siquiera pudo iniciar el recorrido.

Fue una carrera tranquila. A falta de poco más de diez vueltas, Verstappen ingresó a boxes y salió tercero, por detrás de los McLaren. La escudería papaya esperó la posibilidad de algún safety car que cambiara todo, pero este no llegó. La opción de parar pasó a ser una necesidad.

Piastri fue el primero en ingresar y fue seguido por Norris. En tanto, la diferencia ante el neerlandés ya era inevitable. Sin embargo, las paradas de los McLaren generó un disgusto en el británico, pues iba segundo y terminó tercero luego de un pit stop muchísimo más largo que el de su compañero. La molestia fue total, lógicamente, entendiendo la lucha por el campeonato en la que se encuentran. El error incluso fue asumido por el equipo.

Leclerc y Ferrari estuvieron lejos de conseguir el triunfo del año pasado en su casa. George Russel (Mercedes) fue quinto y Lewis Hamilton sexto. En tanto, Esteban Ocón (Haas), Alex Albon (Williams), Kimi Antonelli (Mercedes) y Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) cerraron el top 10. El Mundial de la Fórmula 1 continuará en Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán, el 21 de septiembre.