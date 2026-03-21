Con Esteban Paredes lejos de la banca: Santiago Morning inicia su campaña para retornar a la B contra Colchagua

Santiago Morning se prepara para comenzar su lucha por retornar a la Primera B. El cuadro microbusero comienza la temporada 2026 este domingo enfrentando a Colchagua (18.00), teniendo el ascenso como su principal prioridad.

Para conseguir este objetivo la escuadra bohemia ha apostado por una de sus figuras para la dirección técnica: Esteban Paredes.

Hace algunas semanas el goleador del fútbol chileno fue anunciado oficialmente como DT del primer equipo masculino.

“Estamos felices de anunciar el inicio de una nueva etapa. Esteban Paredes encabeza el cuerpo técnico que guiará los destinos de la V negra esta temporada”, compartieron en Instagram.

El exfutbolista de Colo Colo estará acompañado de otro exgoleador, Leonardo Monje, como ayudante técnico. También aparece Hernán Torres, como preparador físico, y Cristian Limenza, como preparador de arqueros.

Sin embargo, Paredes no podrá estar en el terreno de juego para dar instrucciones. Esto se debe a que aún está en el proceso de obtener la licencia necesaria para hacerlo y con ello evitar la pérdida de puntos.

Cabe señalar que en la temporada 2025 Santiago Morning tuvo problemas por la presencia del en ese entonces gerente deportivo dando instrucciones sin tener la autorización para hacerlo.

Por aquello fue denunciado por Cobreloa y Magallanes y el Tribunal de Disciplina de la ANFP acabó restándole seis puntos al Chago. No obstante, la Segunda Sala del Tribunal desestimó la denuncia, lo que evitó la pérdida de unidades.

Refuerzos destacados

Para intentar volver de inmediato a la categoría de plata del fútbol nacional, Santiago Morning también ha trabajado en la búsqueda de refuerzos para el plantel. Uno de los más destacados es Carlos Muñoz, canterano de Wanderers y que al igual que Esteban Paredes tiene pasado por Colo Colo.

A él se suma Cristián Magaña, quien fue formado en el Cacique y que acumula un largo recorrido por el balompié nacional, luciendo las camisetas de Everton, Unión San Felipe, Deportes Puerto Montt y Deportes Melipilla.

“Reforzamos la última línea con la llegada de Cristián Magaña. El experimentado defensa central se une a los Bohemios proveniente de Deportes Melipilla para aportar toda su Presencia y solidez”, destacaron en su presentación.

Una de las últimas novedades que presenta el chaguito es el regreso de Nicolás Palomo, quien debutó profesionalmente en el club y que regresa tras pasar por Santiago City.

Mirando desde el palco

Como medida de precaución, Esteban Paredes estará presente en el partido contra Colchagua desde uno de los palcos del estadio Municipal de La Pintana por la falta de la licencia por la que está trabajando para obtener. Así lo dio a conocer en la previa del encuentro.

“Yo aún no tengo el título, estoy a un mes de cumplir, estoy con clases particulares, con tutores que me van a ver todos los días, la Conmebol pide un número de horas y a mí aún me faltaban. Estoy más de 8 horas diarias trabajando para conseguirlo”, señaló en conversación con el programa Tipsters.

“No podré estar en la banca, tampoco puedo ir al camarín, tenemos que cuidarnos de las fotos, que nos vean por ahí, sino nos pueden quitar los puntos. Estaré en el palco viendo a los muchachos”, añadió más adelante.

A su vez, reflejó su admiración por Pep Guardiola y Marcelo Bielsa y que buscará desarrollar un estilo propio. “Uno tiene que implementar su propio sello, mezclar de distintos técnicos que tuve y mirar fútbol. Yo tuve varios técnicos buenos y de todos se puede rescatar algo”, expresó.

Por último, confesó que su gran meta está puesta en llegar al banco del Cacique. “Es un proceso largo, me gustaría llegar a Colo Colo, pero recién estoy iniciando este camino, pero claro que es una meta. Llegar a Primera División, ir a una Copa Libertadores. Siempre estaré dispuesto para ir a Colo Colo, hay que quemar etapas antes de llegar al equipo más grande de Chile. Siempre estaré disponible”.