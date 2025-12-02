Con fantasmas de la B y cantando Américo: las burlas de Audax Italiano a Unión Española por su descenso

Audax Italiano festeja por estos días. Este lunes, los de La Florida derrotaron en casa a Ñublense por la cuenta mínima, por la fecha 29 de la Liga de Primera. Un resultado que no es menor, puesto que, a una jornada del final del torneo, ya aseguraron su clasificación a la Copa Sudamericana 2025. Pero los itálicos no solo mostraron su alegría por este logro, sino que también por el descenso de Unión Española, uno de sus rivales más tradicionales en Primera División.

Durante el duelo ante los de Chillán en el Bicentenario de La Florida, los locales realizaron varios actos de burlas hacia los hispanos. Algunos fanáticos ubicados en el sector sur del recinto llegaron con un traje blanco y una B en el pecho.

Como si fuera poco, en un momento de la jornada, por los altoparlantes del estadio comenzó a sonar la canción Te vas, del artista chileno Américo, la que fue entonada por muchos de los asistentes.

Cabe destacar que los hispanos fueron el primer equipo de esta temporada en consumar su pérdida de la categoría luego de la derrota 2-4 sufrida ante O’Higgins este domingo en Santa Laura. Es el segundo descenso en la historia de los de Independencia, quienes volverán a jugar en la Primera B luego de 27 años.

Quintos en la tabla

Con el triunfo sobre Ñublense, Audax Italiano alcanza los 49 puntos en la tabla y se ubica en el quinto lugar. La próxima fecha, la última del torneo, visitarán a un necesitado Colo Colo en el estadio Monumental.

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Justamente el Cacique es uno de los equipos que también está luchando por ganar cupos a la Sudamericana. Los dirigidos por Fernando Ortiz necesitan vencer a los itálicos y que Cobresal pierda con Ñublense para poder clasificar.