VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con fantasmas de la B y cantando Américo: las burlas de Audax Italiano a Unión Española por su descenso

    El cuadro itálico se enfrentó este lunes a Ñublense en La Florida, duelo en el que aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Audax Italiano festeja por estos días. Este lunes, los de La Florida derrotaron en casa a Ñublense por la cuenta mínima, por la fecha 29 de la Liga de Primera. Un resultado que no es menor, puesto que, a una jornada del final del torneo, ya aseguraron su clasificación a la Copa Sudamericana 2025. Pero los itálicos no solo mostraron su alegría por este logro, sino que también por el descenso de Unión Española, uno de sus rivales más tradicionales en Primera División.

    Durante el duelo ante los de Chillán en el Bicentenario de La Florida, los locales realizaron varios actos de burlas hacia los hispanos. Algunos fanáticos ubicados en el sector sur del recinto llegaron con un traje blanco y una B en el pecho.

    Como si fuera poco, en un momento de la jornada, por los altoparlantes del estadio comenzó a sonar la canción Te vas, del artista chileno Américo, la que fue entonada por muchos de los asistentes.

    Cabe destacar que los hispanos fueron el primer equipo de esta temporada en consumar su pérdida de la categoría luego de la derrota 2-4 sufrida ante O’Higgins este domingo en Santa Laura. Es el segundo descenso en la historia de los de Independencia, quienes volverán a jugar en la Primera B luego de 27 años.

    Quintos en la tabla

    Con el triunfo sobre Ñublense, Audax Italiano alcanza los 49 puntos en la tabla y se ubica en el quinto lugar. La próxima fecha, la última del torneo, visitarán a un necesitado Colo Colo en el estadio Monumental.

    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Justamente el Cacique es uno de los equipos que también está luchando por ganar cupos a la Sudamericana. Los dirigidos por Fernando Ortiz necesitan vencer a los itálicos y que Cobresal pierda con Ñublense para poder clasificar.

    Más sobre:FútbolAudax ItalianoUnión Española

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Tras definición del PDG: Kaiser afirma que anular el voto “fortalece la opción totalitaria en Chile”

    Investigan amenaza de tiroteo en la PUCV y de ataque explosivo en el Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso

    Contraloría ordena sumario en Aduanas de Talcahuano por fallas graves en controles del Puerto Coronel

    Pese a mejor Imacec de octubre, alta base de comparación podría impedir meta de Hacienda de PIB de 2,5% en 2025

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    4.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    5.
    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata
    Chile

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    Tras definición del PDG: Kaiser afirma que anular el voto “fortalece la opción totalitaria en Chile”

    Investigan amenaza de tiroteo en la PUCV y de ataque explosivo en el Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre
    Negocios

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre

    Pese a mejor Imacec de octubre, alta base de comparación podría impedir meta de Hacienda de PIB de 2,5% en 2025

    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?
    Tendencias

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    Con fantasmas de la B y cantando Américo: las burlas de Audax Italiano a Unión Española por su descenso
    El Deportivo

    Con fantasmas de la B y cantando Américo: las burlas de Audax Italiano a Unión Española por su descenso

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Elite Junior Tour Championship: Juan Vial parte como líder de la última fecha del circuito de Joaquín Niemann

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país
    Cultura y entretención

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Resurrección

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder
    Mundo

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Pese a incertidumbre sobre candidato ganador: Honduras vira a la derecha en elección presidencial y se suma a Argentina y Bolivia

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón