Con récord de Chile incluido: el Grand Prix Sudamericano Marlene Ahrens deslumbró en su edición 2022

Este fin de semana Concepción vibró con la realización del Gran Prix Sudamericano Marlene Ahrens, competencia que reunió a los mejores atletas del continente y en donde incluso se rompió un récord nacional en los 800 metros, categoría u18.

Fueron más de 100 los atletas que animaron la jornada sabatina en el Estadio Ester Roa Rebolledo, una que estuvo cargada de competencias y que arrancó con la prueba de los 5000 metros marcha, tanto en damas como en varones. En la categoría mujeres, la ganadora fue Anastasia Sanzana con un tiempo de 25:43.67. “Estaba volviendo a las pistas, había dejado de entrenar por diversas razones, tanto de estudios como familiares, llevaba dos semanas entrenando y acá fue darlo todo”, comentó la oriunda de Los Ángeles.

En los 5000 metros planas en cambio, quien se llevó el oro fue Fedra Luna con un tiempo de 15:58:00. La argentina venía de ser doblemedallista en los Juegos Odesur recién disputados y en la octava región volvió a demostrar ese nivel. “Después de los Odesur quedé un poquito agripada, quise correr lo mejor que pude. El estadio está bastante lindo, me hubiese gustado sentirme mejor, pero una tiene salir a dar lo mejor, así que feliz de terminar el año con un triunfo en Concepción, un broche de oro para el 2022″, dijo Luna.

En velocidad por otra parte, la gran estrella de la jornada fue María Ignacia Montt quien dejó en claro su sitial como la mujer más rápida de Chile en la actualidad firmando una carrera de 11.63 segundos en los 100 metros. “Me sentí bien, venía atrás un poco y logré meterme en los últimos 10 metros, venía un poco resfriada, de hecho no sabía se viajar o no, pero lo logramos, logré cerrar el año como corresponde”, comentó la medallista de plata en los Juegos Odesur.

Finalmente en la categoría 800 metros planos masculino, se presenció un nuevo récord nacional sub 18. El encargado de romper dicha marca fue el santiaguino Klaus Scholz quien corrió las dos vueltas al óvalo en un tiempo de 1:51.13 y dejó atrás la marca de 1:51.64 que impuso Daniel Palma el año 2006. " “Todo comenzó en el Nacional de Los Ángeles, no me tenía fe y salió el roce del récord. Me frustré porque pensé que no lo lograría después. Soñaba con el récord, lo quería lograr, lo quería lograr y así fue. Estoy muy contento”, comentó el atleta que terminó segundo en la carrera.