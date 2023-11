Con un Nacional casi repleto: Isidora Jiménez se queda fuera de la final de los 200 metros por cuatro centésimas

Un miércoles distinto para estos Juegos Panamericanos. Si ya durante la noche del martes el agua había mandado un aviso a los asistentes de las competencias, esta jornada no tuvo piedad. Las nubes taparon Santiago todo el día y la lluvia atacó fuertemente cuando las competencias del atletismo arrancaban y el Coliseo del Estadio Nacional comenzaba a llenarse. Con una pista mojada y mucho frío Isidora Jiménez disputó la prueba de los 200 metros.

Tuvo todo el apoyo de las casi 30 mil personas que llenaron de paraguas e impermeables el Nacional, pero tras dos partidas falsas y la descalificación de la colombiana Lina Licona, la atleta chilena no consiguió asegurar su presencia en la final del jueves. Quedó cuarta en su serie, a solo a cuatro décimas de segundo del tercer puesto, que le habría permitido clasificar. Un golpe para Jiménez, quien tendrá su revancha este jueves con el relevo 4x100 junto al equipo nacional.

Mariana García también tuvo acción en la final del lanzamiento de martillo, donde completó cuatro de sus seis lanzamientos, consiguiendo su mayor distancia en el primero de ellos. Marcó 62,74 metros, muy lejos de los alcanzados por la estadounidense Deanna Price quien se llevó el oro con un registro de 72.34 metros. Escuchó el himno de su país acompañada de la venezolana Rosa Rodríguez (71.59) y de Kaila Butler de Canadá (65.10).

Las cerca de 30 mil personas que llenaron de paraguas e impermeables el Nacional no solo vieron lanzamientos, ya que también tuvieron la chance de ver diferentes pruebas de velocidad. Primero con las series de los 400 metros con vallas, tanto femeninos como masculinos, donde Chile no pudo asegurar representantes para la final. María Arnaiz y Cristóbal Muñoz no consiguieron los tiempos ni los puestos para avanzar.

Uno de los clasificados en la prueba masculina fue Yoao Illas de Cuba, quien conversó con la prensa una vez concluida su participación, dejando claro la influencia que tuvo el clima en la carrera. “La pista tiene la última palabra, hoy estuvo muy pesado, con mucho frío y lluvia, sobre todo mucho frío. En las últimas dos vallas se me acalambraron los pies. Me afectó mucho”, sostuvo.

Este jueves, en una jornada que también se anticipa lluviosa, estarán las definiciones del salto con garrocha femenino, la impulsión de la bala femenino, 5000 metros femenino, 1500 masculino y salto triple femenino. Además las finales masculinas y femeninas de la posta 4x100 y de los 200 metros.