Conectando culturas y con artistas de renombre: así será el acto inicial del Mundial de Qatar 2022

Llegó el día. Parte el Mundial. A las 13 horas, Qatar y Ecuador se ven las caras en el primer duelo de la cita planetaria. Sin embargo, en ese momento, los ojos ya llevaran un buen rato puestos en el estadio Al Bayt. Como es tradicional, antes del partido inaugural, se llevará a cabo una ceremonia que contará con desfiles, música y diversos elementos.

Maluma, Black Eyed Peas y J Balvin son algunos de los nombres fuertes que actuarán en el césped de Jor, la ciudad en que está ubicada el recinto. Claro que esta vez hay ánimos distintos a los torneos anteriores. Esto porque no han sido pocos los artistas que han desistido de participar del acto inicial, algunos en forma de protesta por todo lo que rodea al certamen en Medio Oriente, otros sin dar motivos oficiales.

Por ejemplo, se decía que la británica Dua Lipa podría decir presente, no obstante, ella misma se encargó de desmentirlo e incluso le lanzó algunos dardos a las autoridades qataríes. “No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Deseo ir a Qatar cuando cumplan con todos los derechos humanos que prometieron al adjudicarse el Mundial”, escribió en su cuenta de Instagram.

Gianni Infantino junto a David Trezeguet y Marcel Desailly durante el FanFest. Foto: REUTERS/Molly Darlington

Otra cantante que no estará es Shakira. La intérprete colombiana tiene historia con las citas planetarias, ya que hizo canciones para Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En Rusia 2018 se ausentaría y esta vez tampoco aparecerá, pese a que se barajó como alternativa. A diferencia de su colega inglesa, la autora de Día de Enero no se ha pronunciado.

Uno que si habló, y también pegándole a los organizadores, fue el emblemático Rod Stewart. “Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, contó el músico en una entrevista con el periódico The Sunday Times.

La fiesta se hace igual

Más allá de las negativas, la ceremonia está por comenzar. Se espera que 60 mil personas repleten el coliseo en la jornada de arranque. El acto inicia a eso de las 11.40 (hora de Chile) y tiene su cronograma pactado. Entre los elementos llamativos habrá fuegos artificiales y bailes orientales. De acuerdo a lo expresado por la organización, buscan crear un punto de encuentro entre las culturas de occidente y la asiática.

En el evento se cantarán los temas oficiales del Mundial. Aquellos son Tukoh Taka, interpretado por Maluma, Myriam Fares y Nicki Minaj; Hayya Hayya, cantada por Aisha, Davido y Trinidad Cardona; además de Arhbo, del puertorriqueño Ozuna. Pero no es lo único, uno de los platos fuertes del día será Robbie Williams, quien, además, justificó su presencia. “Creo que la hipocresía consiste en que si tomamos este caso, tenemos que aplicarlo unilateralmente en todo el mundo. Entonces, si lo hacemos así, nadie podría ir a ninguna parte”, argumentó.