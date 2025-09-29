SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Durante el duelo en que se despedía a Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, el exportero se desplomó sobre la cancha.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Patricio Toledo sufrió un infarto mientras disputaba un duelo amistoso en el Claro Arena. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Momentos de angustia se vivieron durante la tarde de este domingo en el Claro Arena. Durante el encuentro en el que se despedían Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, Patricio Toledo sufrió un infarto, por lo que debió ser llevado de urgencia a un centro asistencial.

Este lunes, Cruzados emitió una nueva actualización sobre el estado de salud del ex portero. “Informamos que nuestro exarquero Patricio Toledo, según la información compartida por el centro clínico en el que permanece internado, se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer. El exarquero continúa en observación y bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, comienzan señalando.

“Junto con el reporte médico, y según la información que nos ha entregado su familia, el histórico exjugador Cruzado pasó una buena noche, se encuentra consciente y está rodeado y hablando con sus seres queridos, con quienes hemos estado en contacto permanente”, continúan.

“Reiteramos nuestros sinceros deseos de una pronta recuperación a Patricio y agradecemos las muestras de cariño que Los Cruzados y Las Cruzadas, y todo el fútbol chileno, le han hecho llegar a él y a su familia”, cierra la publicación.

El relato de Gerardo Reinoso

Tras el pitazo final, las versiones sobre la intervención al exportero comenzaron a surgir. Gerardo Reinoso, histórico jugador del club universitario, contó cómo asistió a Toledo en el campo de juego. “Fui el primero que corrí, cuando lo vi me salió darle respiración boca a boca, creo que Cristian Álvarez le hacía masajes en el corazón. Nos asustamos bastante, hasta que después de un tiempo volvió a respirar y llegaron los médicos”, comentó en diálogo con Radio ADN.

En esa línea, Reinoso detalló los momentos posteriores. “Seguimos con la reanimación y volvió a respirar de nuevo hasta que lo llevaron al hospital. Justo unos minutos antes se pega una tapada muy buena abajo, y después lo vimos tendido y nos asustamos al ver que no reaccionaba. Fue un momento feo, pero gracias a Dios está bien, hay tranquilidad en su casa, está con su familia y todo esto pudo terminar en una fiesta que era lo que queríamos“, concluyó.

Además de Reinoso, desde la testera cruzada decidieron salir al paso para dar cuenta del sentir de la institución. "Primero quiero destacar la reacción de nuestro equipo de emergencia, equipos médicos, ambulancia, doctores y paramédicos, señaló de entrada Juan Tagle, presidente de Cruzados.

“En poco tiempo hemos tenido que experimentar situaciones adversas en este estadio: nos ha tocado jugar con lluvia, con nieve, hemos tenido conciertos. Hoy vivimos una situación dramática, todavía estamos con emociones fuertes. Con la alegría de que el Pato está evolucionando bien, de manera favorable“, continuó.

“Ya tuvo una intervención arterial pero luego de eso está teniendo una evolución. La reacción de la gente fue notable, con respeto y en silencio al momento de oír cada información. Ha sido una jornada de muchas emociones, pero demostramos que estamos preparados para situaciones difíciles. Esto queda en la historia de Cruzados y Universidad Católica“, cerró Tagle.

Lee también:

Más sobre:FútbolPatricio ToledoUniversidad CatólicaLa UCCruzados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

Sernac solicita a Claro que compense a usuarios por cobros indebidos de roaming en viajes a Argentina

Ciadi suspende el juicio entre Wom y el Estado por retrasos en la red 5G tras acuerdo entre las partes

Comando de Jara se reúne con Antonio Walker y candidata confirma su retorno a debates con asistencia a foro organizado por la SNA

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comando de Jara se reúne con Antonio Walker y candidata confirma su retorno a debates con asistencia a foro organizado por la SNA
Chile

Comando de Jara se reúne con Antonio Walker y candidata confirma su retorno a debates con asistencia a foro organizado por la SNA

Desalojo en toma Calicheros en Quilpué: cerca del 30% ya ha abandonado el lugar

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente
Negocios

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

Sernac solicita a Claro que compense a usuarios por cobros indebidos de roaming en viajes a Argentina

Ciadi suspende el juicio entre Wom y el Estado por retrasos en la red 5G tras acuerdo entre las partes

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió
El Deportivo

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League

Árbitro de la histórica clasificación de los Cóndores al Mundial llena de elogios a Chile: “Pasión a otro nivel”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”
Cultura y entretención

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026

Director de Papá x Dos: “Benjamín Vicuña te da una gran caja de herramientas en comedia y en drama”

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia
Mundo

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Trump amenaza con retirar la financiación a Nueva York si candidato del Partido Demócrata gana las elecciones locales

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición