Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Momentos de angustia se vivieron durante la tarde de este domingo en el Claro Arena. Durante el encuentro en el que se despedían Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, Patricio Toledo sufrió un infarto, por lo que debió ser llevado de urgencia a un centro asistencial.

Este lunes, Cruzados emitió una nueva actualización sobre el estado de salud del ex portero. “Informamos que nuestro exarquero Patricio Toledo, según la información compartida por el centro clínico en el que permanece internado, se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer. El exarquero continúa en observación y bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, comienzan señalando.

“Junto con el reporte médico, y según la información que nos ha entregado su familia, el histórico exjugador Cruzado pasó una buena noche, se encuentra consciente y está rodeado y hablando con sus seres queridos, con quienes hemos estado en contacto permanente”, continúan.

“Reiteramos nuestros sinceros deseos de una pronta recuperación a Patricio y agradecemos las muestras de cariño que Los Cruzados y Las Cruzadas, y todo el fútbol chileno, le han hecho llegar a él y a su familia”, cierra la publicación.

El relato de Gerardo Reinoso

Tras el pitazo final, las versiones sobre la intervención al exportero comenzaron a surgir. Gerardo Reinoso, histórico jugador del club universitario, contó cómo asistió a Toledo en el campo de juego. “Fui el primero que corrí, cuando lo vi me salió darle respiración boca a boca, creo que Cristian Álvarez le hacía masajes en el corazón. Nos asustamos bastante, hasta que después de un tiempo volvió a respirar y llegaron los médicos”, comentó en diálogo con Radio ADN.

En esa línea, Reinoso detalló los momentos posteriores. “Seguimos con la reanimación y volvió a respirar de nuevo hasta que lo llevaron al hospital. Justo unos minutos antes se pega una tapada muy buena abajo, y después lo vimos tendido y nos asustamos al ver que no reaccionaba. Fue un momento feo, pero gracias a Dios está bien, hay tranquilidad en su casa, está con su familia y todo esto pudo terminar en una fiesta que era lo que queríamos“, concluyó.

Además de Reinoso, desde la testera cruzada decidieron salir al paso para dar cuenta del sentir de la institución. "Primero quiero destacar la reacción de nuestro equipo de emergencia, equipos médicos, ambulancia, doctores y paramédicos, señaló de entrada Juan Tagle, presidente de Cruzados.

“En poco tiempo hemos tenido que experimentar situaciones adversas en este estadio: nos ha tocado jugar con lluvia, con nieve, hemos tenido conciertos. Hoy vivimos una situación dramática, todavía estamos con emociones fuertes. Con la alegría de que el Pato está evolucionando bien, de manera favorable“, continuó.

“Ya tuvo una intervención arterial pero luego de eso está teniendo una evolución. La reacción de la gente fue notable, con respeto y en silencio al momento de oír cada información. Ha sido una jornada de muchas emociones, pero demostramos que estamos preparados para situaciones difíciles. Esto queda en la historia de Cruzados y Universidad Católica“, cerró Tagle.