En la UC detallan los momentos de angustia tras el desplome de Patricio Toledo: “Nos asustamos al ver que no reaccionaba”

El Claro Arena vivió momentos de angustia. En una tarde en la que se suponía que tenía que ser una fiesta para despedir a Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, tres de los más grandes ídolos cruzados del siglo, todo se tornó oscuro.

Patricio Toledo, emblemático arquero de la UC, sufrió un desplome cuando el partido de homenaje apenas iniciaba. ¿El diagnóstico? Un infarto agudo al miocardio que obligó a la rápida intervención del cuerpo médico presente en el recinto y a un posterior tratamiento en una clínica cercana.

La situación generó alarma en el renovado recinto de la precordillera. Sin embargo, una vez que se aclaró la mejoría del otrora guardameta, la calma comenzó a llegar paulatinamente. Así las cosas, el encuentro se terminó por jugar en su honor.

Tras el pitazo final, las versiones sobre la intervención al exportero comenzaron a surgir. Gerardo Reinoso, histórico jugador del club universitario, contó cómo asistió a Toledo en el campo de juego. “Fui el primero que corrí, cuando lo vi me salió darle respiración boca a boca, creo que Cristian Álvarez le hacía masajes en el corazón. Nos asustamos bastante, hasta que después de un tiempo volvió a respirar y llegaron los médicos”, comentó en diálogo con Radio ADN.

En esa línea, Reinoso detalló los momentos posteriores. “Seguimos con la reanimación y volvió a respirar de nuevo hasta que lo llevaron al hospital. Justo unos minutos antes se pega una tapada muy buena abajo, y después lo vimos tendido y nos asustamos al ver que no reaccionaba. Fue un momento feo, pero gracias a Dios está bien, hay tranquilidad en su casa, está con su familia y todo esto pudo terminar en una fiesta que era lo que queríamos“, concluyó.

Nueva actualización

Además de Reinoso, desde la testera cruzada decidieron salir al paso para dar cuenta del sentir de la institución. "Primero quiero destacar la reacción de nuestro equipo de emergencia, equipos médicos, ambulancia, doctores y paramédicos. En poco tiempo hemos tenido que experimentar situaciones adversas en este estadio: nos ha tocado jugar con lluvia, con nieve, hemos tenido conciertos. Hoy vivimos una situación dramática, todavía estamos con emociones fuertes. Con la alegría de que el Pato está evolucionando bien, de manera favorable. Ya tuvo una intervención arterial pero luego de eso está teniendo una evolución. La reacción de la gente fue notable, con respeto y en silencio al momento de oír cada información. Ha sido una jornada de muchas emociones, pero demostramos que estamos preparados para situaciones difíciles. Esto queda en la historia de Cruzados y Universidad Católica“, señaló Juan Tagle, presidente de Cruzados.

Juan Tagle abordó el protocolo del Claro Arena tras el desplome de Patricio Toledo

En ese contexto, el timonel entregó una nueva actualización en relación al estado de salud del exportero. “Fue una intervención positiva, que salió bien dentro de la gravedad que él vivió. Las próximas 72 horas son siempre de cuidado, pero está consciente, hablando y tiene noción de lo que sucedió. Estamos todos con él, apoyando a la familia. Toda la familia cruzada, y seguro del fútbol chileno, preocupados de Pato Toledo, un tremendo jugador y una gran persona”, añadió.