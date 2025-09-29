SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

En la UC detallan los momentos de angustia tras el desplome de Patricio Toledo: “Nos asustamos al ver que no reaccionaba”

Gerardo Reinoso y Juan Tagle abordaron la reacción del club cruzado en el Claro Arena tras el infarto que sufrió el exportero.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
En la UC detallaron los momentos de angustia tras el desplome de Patricio Toledo DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

El Claro Arena vivió momentos de angustia. En una tarde en la que se suponía que tenía que ser una fiesta para despedir a Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, tres de los más grandes ídolos cruzados del siglo, todo se tornó oscuro.

Patricio Toledo, emblemático arquero de la UC, sufrió un desplome cuando el partido de homenaje apenas iniciaba. ¿El diagnóstico? Un infarto agudo al miocardio que obligó a la rápida intervención del cuerpo médico presente en el recinto y a un posterior tratamiento en una clínica cercana.

La situación generó alarma en el renovado recinto de la precordillera. Sin embargo, una vez que se aclaró la mejoría del otrora guardameta, la calma comenzó a llegar paulatinamente. Así las cosas, el encuentro se terminó por jugar en su honor.

Tras el pitazo final, las versiones sobre la intervención al exportero comenzaron a surgir. Gerardo Reinoso, histórico jugador del club universitario, contó cómo asistió a Toledo en el campo de juego. “Fui el primero que corrí, cuando lo vi me salió darle respiración boca a boca, creo que Cristian Álvarez le hacía masajes en el corazón. Nos asustamos bastante, hasta que después de un tiempo volvió a respirar y llegaron los médicos”, comentó en diálogo con Radio ADN.

En esa línea, Reinoso detalló los momentos posteriores. “Seguimos con la reanimación y volvió a respirar de nuevo hasta que lo llevaron al hospital. Justo unos minutos antes se pega una tapada muy buena abajo, y después lo vimos tendido y nos asustamos al ver que no reaccionaba. Fue un momento feo, pero gracias a Dios está bien, hay tranquilidad en su casa, está con su familia y todo esto pudo terminar en una fiesta que era lo que queríamos“, concluyó.

Nueva actualización

Además de Reinoso, desde la testera cruzada decidieron salir al paso para dar cuenta del sentir de la institución. "Primero quiero destacar la reacción de nuestro equipo de emergencia, equipos médicos, ambulancia, doctores y paramédicos. En poco tiempo hemos tenido que experimentar situaciones adversas en este estadio: nos ha tocado jugar con lluvia, con nieve, hemos tenido conciertos. Hoy vivimos una situación dramática, todavía estamos con emociones fuertes. Con la alegría de que el Pato está evolucionando bien, de manera favorable. Ya tuvo una intervención arterial pero luego de eso está teniendo una evolución. La reacción de la gente fue notable, con respeto y en silencio al momento de oír cada información. Ha sido una jornada de muchas emociones, pero demostramos que estamos preparados para situaciones difíciles. Esto queda en la historia de Cruzados y Universidad Católica“, señaló Juan Tagle, presidente de Cruzados.

Juan Tagle abordó el protocolo del Claro Arena tras el desplome de Patricio Toledo

En ese contexto, el timonel entregó una nueva actualización en relación al estado de salud del exportero. “Fue una intervención positiva, que salió bien dentro de la gravedad que él vivió. Las próximas 72 horas son siempre de cuidado, pero está consciente, hablando y tiene noción de lo que sucedió. Estamos todos con él, apoyando a la familia. Toda la familia cruzada, y seguro del fútbol chileno, preocupados de Pato Toledo, un tremendo jugador y una gran persona”, añadió.

Lee también:

Más sobre:FútbolLa UCJuan TaglePatricio ToledoPato ToledoUniversidad CatólicaCruzadosGerardo Reinoso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matthei fija postura por guerra en Gaza y afirma que arremetida de Netanyahu ha sido “desproporcionada”

Aumentan a cuatro los muertos tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Talibanes liberan a un quinto ciudadano estadounidense detenido hace nueve meses en Afganistán

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Maduro intensifica ejercicios militares en medio de amenaza de eventuales ataques de EE.UU. contra objetivos narcos en suelo venezolano

Lo más leído

1.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

2.
Aumentan a cuatro los muertos tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan

Aumentan a cuatro los muertos tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan

3.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

4.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

5.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Servicios

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

Matthei fija postura por guerra en Gaza y afirma que arremetida de Netanyahu ha sido “desproporcionada”
Chile

Matthei fija postura por guerra en Gaza y afirma que arremetida de Netanyahu ha sido “desproporcionada”

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones
Negocios

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones

Grau apunta a “responsabilidad social y fiscal” en Presupuesto 2026 y anuncia proyecto de reforma al empleo público

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes
Tendencias

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

En la UC detallan los momentos de angustia tras el desplome de Patricio Toledo: “Nos asustamos al ver que no reaccionaba”
El Deportivo

En la UC detallan los momentos de angustia tras el desplome de Patricio Toledo: “Nos asustamos al ver que no reaccionaba”

El principal candidato saca la tarea: Argentina debuta en el Mundial Sub 20 derrotando con dificultades a Cuba

“Tuvo una muerte súbita recuperada”: clínica actualiza estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Aumentan a cuatro los muertos tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan
Mundo

Aumentan a cuatro los muertos tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan

Talibanes liberan a un quinto ciudadano estadounidense detenido hace nueve meses en Afganistán

Maduro intensifica ejercicios militares en medio de amenaza de eventuales ataques de EE.UU. contra objetivos narcos en suelo venezolano

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición