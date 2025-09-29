SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Tuvo una muerte súbita recuperada”: clínica actualiza estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

El legendario exarquero fue atendido oportunamente tras desplomarse en el Claro Arena. Fue intervenido con éxito y está en recuperación.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Patricio Toledo, minutos antes de sufrir el infarto que casi le cuesta la vida. Foto: Photosport.

Momentos sobrecogedores y de mucha angustia se vivieron en el Claro Arena, luego de que Patricio Toledo cayera desplomado en el arco que da hacia la tribuna Mario Lepe. Los segundos posteriores fueron vitales para salvar al portero, quien fue reanimado en la cancha antes de ser subido a una ambulancia.

El legendario exarquero llegó a las 18.07 a la Clínica Universidad de los Andes, donde se le brindaron los primeros auxilios mediante el equipo de rescate y emergencia, para luego ser sometido a una intervención quirúrgica.

“El diagnóstico de esta muerte súbita recuperada fue producto de un infarto agudo al miocardio, que se identificó, gracias a Dios, rápidamente. Ello motivó que el paciente fuera trasladado con premura a nuestra Unidad de Hemodinamia, donde se realizó el procedimiento. Queremos contarles que el procedimiento se realizó con éxito”, informó Francisco Espinoza, director médico del centro asistencial.

En ese contexto, el facultativo explicó en qué consistió la intervención llevada a cabo por el doctor Dante Lindefjeld. “Lo que se buscaba era desobtuir una arteria coronaria que estaba obstruida con un coágulo, lo que produjo finalmente el infarto y posteriormente esta muerte súbita o este paro cardiorrespiratorio. El doctor aquí logró, junto a su equipo, ingresar a la arteria comprometida y desobtuirla de manera exitosa. Patricio se encuentra despierto, consciente, estable, su condición clínica. Quiero recalcar, eso es una condición de gravedad”, agregó.

Los plazos

Espinoza, quien insistió en que el evento fue crítico. “Reviste toda la gravedad, que uno estima necesario hacer las intervenciones necesarias para salvar la vida del paciente. Gracias a Dios eso ocurrió con éxito”, afirmó.

Asimismo, manifestó que aún no hay claridad sobre el tiempo que permanecerá internado. “Él se va a mantener 72 horas, al menos. Se pasó a nuestra Unidad de Cuidados Intensivos. Hay que cuidar riesgos posteriores a un evento de este tipo”, afirmó el profesional, quien descartó la presencia de algún daño neurológico.

“Cuando él tuvo este paro cardiorespiratorio, fue reanimado, digamos, en la misma cancha del Claro Arena. Por lo que hemos visto hasta el momento, no había ninguna secuela de síntomas”.

