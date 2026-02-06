SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cuatro equipos en 13 meses: Jhon Durán, de figura en la Premier League a firmar en el Zenit de Rusia

    El delantero era considerado como una de las promesas del fútbol colombiano, pero sus problemas con los clubes lo llevaron a esta inusual situación.

    Por 
    Diego Donoso
    Fenerbahce decidió no intentar comprar a Jhon Durán tras su paso en la escuadra. Por: Getty Images.

    Jhon Durán será el nuevo refuerzo del Zenit de Rusia de cara al final de la temporada. El ariete colombiano llega a préstamo sin opción de compra desde Al-Nassr, para ver si puede recuperar su nivel.

    El seleccionado colombiano ha tenido una carrera movida a sus 22 años. En los últimos 13 meses jugó en cuatro clubes: Aston Villa, Al-Nassr, Fenerbahçe y el Zenit. Marcado por diferentes problemas ninguno de estos conjuntos decidió mantenerlo, lo que contrasta con su desempeño goleador en los Villanos.

    La temporada pasada sorprendió con su capacidad anotadora en Inglaterra. A pesar de ser suplente y ver pocos minutos alcanzó los 12 goles en 29 partidos con la escuadra de Birmingham. Su despegar se vio como un recambio natural a Ollie Watkins, pero los conflictos fuera de la cancha lo alejaron de la Premier League.

    Los últimos 13 meses de Durán

    Durán se hizo de un lugar en el Villa, pero el equipo pasó por un momento apretado en lo económico, por lo que se vieron obligados a vender. El entrenador de los villanos, Unai Emery, reveló que en sus planes estaba quedarse con el crecido en Antioquia, Colombia. “Nuestra idea siempre fue que Jhon creciera aquí. Tiene un potencial tremendo y estábamos trabajando en su madurez táctica“, contó el español.

    Sin embargo, una gran oferta desde Arabia Saudí y el deseo de Durán de ser protagonista fueron más. El Al-Nassr pagó cerca de USD$90 millones por quedarse con los servicios del colombiano. Incluso, la cifra se convirtió en el fichaje más caro por un futbolista cafetero.

    Jhon Durán junto a Cristiano Ronaldo en su paso por Al-Nassr. Por: Getty Images.

    En el equipo de Cristiano Ronaldo marcó 12 goles en 18 encuentros vestido de amarillo. El de 22 años negoció con Fenerbahçe sin permiso del club, lo que rompió las relaciones con los árabes que lo dejaron partir.

    En Turquía, dirigido por José Mourinho la historia no fue distinta. Aportó con goles, pero no consiguió cumplir con las expectativas de los Canarios Amarillos. Después de la salida del adiestrador portugués, quien lo había pedido, su participación decayó y el equipo decidió no comprarlo.

    Al-Nassr, dueño de su pase, decidió volver a prestarlo en su tercera aventura en un equipo europeo. En esta ocasión, Durán recaló en el Zenit de San Petersburgo cedido sin opción de compra, con lo que completa su cuarta escuadra en solo 13 meses.

    Más sobre:Jhon DuránColombiaAston VillaZenitAl-NassrFenerbahçeRusia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hospitalizado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia tras ser baleado en Moscú

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Fin a una huelga de más de un mes: minera Capstone Copper y trabajadores de Mantoverde logran un acuerdo

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Lo más leído

    1.
    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    2.
    “No habría que pagar nada”: Flamengo amenaza al Real Madrid con llevarse gratis a Vinícius tras pifias del Bernabéu

    “No habría que pagar nada”: Flamengo amenaza al Real Madrid con llevarse gratis a Vinícius tras pifias del Bernabéu

    3.
    Tras la denuncia de Jean Meneses: la cruda realidad de Vasco da Gama, el club brasileño ahogado en deudas y polémicas

    Tras la denuncia de Jean Meneses: la cruda realidad de Vasco da Gama, el club brasileño ahogado en deudas y polémicas

    4.
    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 6 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Hombre detenido quita armamento a Carabineros y dispara en comisaría de Cerrillos
    Chile

    Hombre detenido quita armamento a Carabineros y dispara en comisaría de Cerrillos

    Temblor hoy, viernes 6 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seguidilla de sismos sacude a la ciudad de Iquique: temblores se registran en el mar

    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años
    Negocios

    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años

    Fin a una huelga de más de un mes: minera Capstone Copper y trabajadores de Mantoverde logran un acuerdo

    Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II

    Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú
    Tendencias

    Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Cómo evitar la otitis en verano: las claves para proteger tus oídos en piscinas y playas

    “Un Betis sin fe y sin fútbol”: las críticas que golpean a Manuel Pellegrini tras ser goleado en la Copa del Rey
    El Deportivo

    “Un Betis sin fe y sin fútbol”: las críticas que golpean a Manuel Pellegrini tras ser goleado en la Copa del Rey

    Cuatro equipos en 13 meses: Jhon Durán, de figura en la Premier League a firmar en el Zenit de Rusia

    “No habría que pagar nada”: Flamengo amenaza al Real Madrid con llevarse gratis a Vinícius tras pifias del Bernabéu

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)
    Tecnología

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia
    Cultura y entretención

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Eduardo Caces lanza su carrera solista con un cortometraje: “Es como reencontrarse antes de los 26 años en Lucybell”

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Hospitalizado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia tras ser baleado en Moscú
    Mundo

    Hospitalizado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia tras ser baleado en Moscú

    EE.UU. ataca una nueva embarcación en el Pacífico y mata a dos presuntos “narcoterroristas”

    Canciller iraní llega a Omán con la intención de alcanzar un acuerdo nuclear “justo y mutuamente aceptable” con EE.UU.

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca