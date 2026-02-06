Cuatro equipos en 13 meses: Jhon Durán, de figura en la Premier League a firmar en el Zenit de Rusia

Jhon Durán será el nuevo refuerzo del Zenit de Rusia de cara al final de la temporada. El ariete colombiano llega a préstamo sin opción de compra desde Al-Nassr, para ver si puede recuperar su nivel.

El seleccionado colombiano ha tenido una carrera movida a sus 22 años. En los últimos 13 meses jugó en cuatro clubes: Aston Villa, Al-Nassr, Fenerbahçe y el Zenit. Marcado por diferentes problemas ninguno de estos conjuntos decidió mantenerlo, lo que contrasta con su desempeño goleador en los Villanos.

La temporada pasada sorprendió con su capacidad anotadora en Inglaterra. A pesar de ser suplente y ver pocos minutos alcanzó los 12 goles en 29 partidos con la escuadra de Birmingham. Su despegar se vio como un recambio natural a Ollie Watkins, pero los conflictos fuera de la cancha lo alejaron de la Premier League.

Los últimos 13 meses de Durán

Durán se hizo de un lugar en el Villa, pero el equipo pasó por un momento apretado en lo económico, por lo que se vieron obligados a vender. El entrenador de los villanos, Unai Emery, reveló que en sus planes estaba quedarse con el crecido en Antioquia, Colombia. “Nuestra idea siempre fue que Jhon creciera aquí. Tiene un potencial tremendo y estábamos trabajando en su madurez táctica“, contó el español.

Sin embargo, una gran oferta desde Arabia Saudí y el deseo de Durán de ser protagonista fueron más. El Al-Nassr pagó cerca de USD$90 millones por quedarse con los servicios del colombiano. Incluso, la cifra se convirtió en el fichaje más caro por un futbolista cafetero.

Jhon Durán junto a Cristiano Ronaldo en su paso por Al-Nassr. Por: Getty Images.

En el equipo de Cristiano Ronaldo marcó 12 goles en 18 encuentros vestido de amarillo. El de 22 años negoció con Fenerbahçe sin permiso del club, lo que rompió las relaciones con los árabes que lo dejaron partir.

En Turquía, dirigido por José Mourinho la historia no fue distinta. Aportó con goles, pero no consiguió cumplir con las expectativas de los Canarios Amarillos. Después de la salida del adiestrador portugués, quien lo había pedido, su participación decayó y el equipo decidió no comprarlo.

Al-Nassr, dueño de su pase, decidió volver a prestarlo en su tercera aventura en un equipo europeo. En esta ocasión, Durán recaló en el Zenit de San Petersburgo cedido sin opción de compra, con lo que completa su cuarta escuadra en solo 13 meses.