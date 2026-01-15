SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    De cortado por Pellegrini a ser el salvador del Betis en Copa del Rey: “No soy mensajero; mi trabajo es jugar al fútbol”

    Chimy Ávila se llevó todos los reflectores luego de anotar un doblete en la remontada sobre el Elche. El argentino fue la estrella en medio de su posible salida tras no ser considerado por el Ingeniero: "Eso es cosa de él y es decisión personal de él como míster", aseguró después del encuentro.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Ezequiel 'Chimy' Ávila fue la figura del Betis en la remontada sobre el Elche por Copa del Rey. Foto: @RealBetis (X).

    El Betis consiguió su primer triunfo del año gracias a un héroe inesperado. Ezequiel ‘Chimy’ Ávila fue la gran figura de la remontada sobre el Elche, en los octavos de final de la Copa del Rey. El argentino se consagró con un doblete para abrochar el apretado triunfo por 2-1, en lo que podría ser su último partido con la camiseta verdiblanca. Pasó de cortado por Manuel Pellegrini a salvador del Ingeniero.

    Cuando su futuro parece estar fuera de Heliópolis, el rosarino se destapó y marcó sus primeros goles de la temporada. De hecho, no anotaba hacía 13 meses. Es decir, no marcó en todo 2025, pero sí lo hizo en 2026 para salvar a los béticos.

    Debido a tener un rendimiento bajo el esperado, Pellegrini le comunicó que no lo tenía en consideración, a finales del año pasado. Es por ello que todo indica que el delantero de 31 años partirá al Getafe, club con el que, según la prensa española, tiene un acuerdo. Por otra parte, Boca Juniors también tiene en carpeta su repatriación.

    Pese a ser la figura, Ávila descartó que su doblete sea un mensaje para el Ingeniero: “No, yo no soy mensajero para mandar mensajes, eso es cosa de él y es decisión personal de él como míster. Uno como jugador tiene que trabajar y demostrar que está para jugar cualquier partido”, aseguró tras el encuentro.

    Tampoco quiso hablar sobre su siguiente paso: “Si supiéramos lo que va a pasar en el futuro, yo mañana juego la quiniela”, indicó. “Yo no soy el que tengo que mandar mensajes, eso es cosa de la directiva, de mi agente, yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo porque si yo ahora me ocupo en hablar negociaciones, hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo, mi trabajo es jugar al fútbol. Lo que pase, extradeportivo, eso ya es cosa del representante y la directiva de aquí”, añadió.

    En ese sentido, Pellegrini le envió un mensaje por su doblete: “Me alegro mucho por él. Todo lo que son especulaciones o rumores nunca me refiero a ellas, sobre todo en este mes de mercado donde hay tanta especulación. Venía jugando la Copa casi todos los partidos, como hizo hoy, entró después y me alegro mucho por él. Uno ve entrenar a los jugadores, que es una ventaja respecto al que solo ve los partidos. Le ha tocado una gran temporada del Cucho, le ha costado entrar en su posición, pero tiene muchísimo gol, mucha técnica en remate y manejo del balón. Me alegro mucho por él y ojalá lo podamos ver en ese nivel la mayor cantidad de partidos”, aseguró el Ingeniero.

    ¿Se proyecta en el Betis?

    Chimy, bajo perfil, prefirió la modestia: “No sé si el héroe, pero fue trabajo de todo el equipo y el Betis hoy clasificó. Fue a base de todo sacrificio y el juego conjuntivo”, dijo.

    La verdad que por un lado ya lo venía buscando hace tiempo, quizás no me podía entrar al balón. Hoy entró y la verdad que es un desahogo para mí en lo personal. Todos nos alegramos cuando convierte un compañero, también nos alegramos nosotros porque al final es una familia y si convierte uno, convertimos todos”, complementó.

    Ávila volvió a referirse a las decisiones de Pellegrini: “No sé si llamarle pasándole regular, porque son decisiones del míster y la verdad que el míster ve que de otro compañero está en mejor situación que yo y eso se respeta y es un trabajo”.

    Pese a su probable pronta salida, el argentino aseguró proyectarse en el Betis. “Yo tengo contrato y yo pienso el día a día mi trabajo y hacer las cosas bien acá en el Betis, lo que pase mañana nunca nadie lo sabe, quizás mañana nos levantamos y...”.

    Incluso, apuntó alto con la Copa del Rey, que tendrá su final en La Cartuja, recinto donde los verdiblancos están haciendo de local por la remodelación del Benito Villamarín: “A nosotros nos ilusiona. En lo personal quiero una revancha acá en La Cartuja de la final que he jugado en su momento con Osasuna, qué mejor con el escudo de Betis”, cerró.

