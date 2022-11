De Lionel Messi a Rafael Nadal: las grandes figuras que se unieron a la fiebre del pádel

El pádel ha sido uno de los deportes que más ha crecido en Chile en la última década. No obstante, el fin de la pandemia desató una locura de esta actividad no solo en nuestro país, sino que en el mundo y las canchas para practicar experimentaron un explosivo aumento. Esta fiebre por el pádel no ha quedado ajena a los grandes deportistas a nivel mundial. Algunos lo conocían hace años, otros se unieron recientemente.

El pádel y el tenis, dos deportes hermanos

A más de algún tenista o extenista se le ha visto cambiar la raqueta por la pala. En el caso de los famosos, uno de los nombres más emblemáticos es el de Rafael Nadal. El nacido en Manacor hace años que practica este deporte en su club de Madrid.

Otro nombre icónico del tenis que es amante del pádel es Novak Djokovic. El serbio es fiel seguidor del World Padel Tour e incluso se dio el lujo hacer exhibiciones con figuras como Juan Martín Díaz, Paquito Navarro y Sanyo Gutiérrez.

Novak Djokovic en una de sus exhibiciones de pádel.

A estos dos casos, se agregan cracks del deporte blanco como el francés Gaël Monfils y el español Juan Carlos Ferrero, este último ya retirado.

Los futbolistas también incursionan

“Me gusta el pádel; me gusta jugar al pádel”, reconoció Lionel Messi en una entrevista a diario Olé. Al ser consultado por su estilo o a qué juega, el astro argentino solo dijo entre risas “a pasarla”. Lio es solo uno de los grandes nombres del fútbol a los que se les ha visto entrar en el 20x10 en sus momentos libres.

En Suecia, Zlatan Ibrahimovic llevó su fanatismo a otro nivel. El delantero, actualmente en el Milan, colocó en Estocolmo su propio club de pádel en 2018, llamado Padel Zenter. Hoy ya ha abierto otros tres clubes más en su país con canchas inteligentes.

El caso de Carles Puyol es algo diferente. El histórico central del Barcelona y de la selección española se le vio mucho más activo en el pádel luego de su retiro del fútbol. Practica regularmente este deporte y asiste a los torneos del World Padel Tour.

En Chile también

En nuestro país son varios los exjugadores que se han animado con la pala. Hace algún tiempo Rafael Olarra y Jorge Valdivia llamaban la atención y se mostraban en redes sociales jugando pádel. Hace algunos meses se les unió Edson Puch. El excampeón de América con La Roja comenzó este 2022 en Iquique y hasta ya ganó un campeonato amateur disputado en Arica.