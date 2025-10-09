SUSCRÍBETE
Debuta el Gran Fondo Nevados de Chillán con 400 deportistas y reconocidas figuras internacionales

¿Los corredores del equipo continental Plus Performance -además de varios seleccionados nacionales de triatlón- animarán la disputa por el oro en los 117 km de la edición de la prueba.

 
Una gran cantidad de destacados participantes nacionales e internacionales estárán en la prueba que parte este sábado. GF Nevados

Los fanáticos del ciclismo de ruta cuentan las horas para recorrer las vías de Chillán, Pinto y Coihueco, porque este sábado 11 de octubre se disputará la primera edición del Gran Fondo Nevados de Chillán-Valle Las Trancas, una carrera que promete una apasionante disputa con la cordillera de la región de Ñuble.

Organizada por Epic Rides, la productora a cargo del Gran Fondo Curacaví, la competencia contará con un gran ascenso de montaña, un recorrido por la región de Ñuble y una experiencia con marcada altimetría como sus principales ingredientes, reuniendo a 400 deportistas con un sólo objetivo: conquistar Alto Nevados. Y lo harán desde dos distancias: 117 kilómetros para los más avezados y 55k para todo corredor.

La largada del Gran Fondo (117K) será las 08.30 horas frente al Gobierno Regional de Ñuble (en Avenida Libertad, Chillán), mientras que el Medio Fondo (55K) despegará a las 10.00 desde la Plaza de Armas de Pinto. En ambas distancias, los encajonamientos se realizarán 30 minutos antes, para asegurar una salida ordenada y segura.

Exponentes de alto nivel

La carrera contará con participantes de primer nivel. Entre ellos, destacan los corredores del equipo continental Plus Performance, quienes buscan ser protagonistas en las alturas de la región de Ñuble. Ignacio Labrín, Ignacio Manbrán, Vicente Godoy, Renato Sanhueza y Paulina Chacón, todos de gran renombre y palmarés en el pedal nacional y sudaméricano, son los exponentes estelares.

Pero para quedarse con el oro deberán superar a duros rivales, como el experimentado Elías Tello, las triatletas Lea Riccoboni, Florencia Vásquez y Francisca “Panchu” Garrido, además del histórico Juan Manuel Fierro (ex figura de la Vuelta de Chile) completarán el mix especial de experiencia y proyección que promete animar esta primera edición de la prueba.

Detalles de la ruta

El Gran Fondo iniciará con 8 km neutralizados por Chillán, ideal para que el pelotón tome ritmo. Luego, se abrirá un tramo competitivo rumbo a caminos rurales, cruzando Coihueco y Pinto hasta encarar la N-55 en dirección al Valle Las Trancas.

Habrá abastecimientos oficiales en la Plaza de Pinto (km 60) y en Plaza Oliva–Las Trancas (km 107), antes de la parte más épica de la ruta: los caracoles finales (km 114–117) y ese último kilómetro exigente que coronará la meta en Hotel Alto Nevados.

Para las y los deportistas será clave hidratarse cada 30 minutos, dosificar en los esfuerzos en los falsos planos antes del largo ascenso, mantener derecha en calzada compartida (ya que no hay cierre total), respetar a los banderilleros y la señalización, y extremar precaución en curvas ciegas con gravilla.

Para el público, en cambio, los mejores puntos para vibrar con la emoción del pelotón serán la Plaza de Pinto (paso y abastecimiento), Plaza Oliva (antes del “muro” final) y la zona de caracoles, además de la llegada en Alto Nevados, donde el paisaje y la emoción hacen el resto.

“El Gran Fondo Nevados de Chillán es un reflejo de que en la Región de Ñuble estamos construyendo una región que se atreve a organizar eventos de primer nivel y que muestra con orgullo su potencial al país. Ver a 400 deportistas recorrer nuestras rutas es sin duda un impulso para el turismo y los servicios locales. Esperamos que esta primera edición sea el nacimiento de una tradición que, año a año, consolide a Ñuble como un destino imperdible para el ciclismo de ruta”, reconoció el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo

Fernando Almuna, de Epic Rides, reconoce los esfuerzos por montar esta carrera de primer nivel: “Queríamos debutar alto… y lo estamos haciendo. Contamos con una operación impecable, protocolos robustos y una ruta realmente maravillosa. Tenemos la confianza en que el Gran Fondo Nevados de Chillán volverá a ubicar a Ñuble en el mapa del ciclismo de ruta y marcará el inicio de una clásica que proyectará a la región como referencia de este deporte”.

Retiro de kits

El retiro de kits, en cambio, será el viernes 10 de octubre, entre las 14.00 y las 20.00 horas, en la Explanada del Gobierno Regional de Ñuble (Av. Libertad, Chillán). Para retirarlo, se deberá presentar la cédula de identidad del corredor, además del comprobante de inscripción. Si el kit lo retira un tercero, se debe presentar un poder simple y copia de cédula. No habrá retiro el día de la carrera.

Más sobre:Gran Fondo Nevados de ChillánCiclismo de RutaChillánPintoCoihueco

