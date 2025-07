Después de seis años: regresan a Chile los torneos W15 de tenis femenino

LP Chile y la Federación de Tenis de Chile celebran alianza para el regreso del tenis profesional femenino al país.

Este jueves se llevó a cabo en el Court Central Anita Lizana del Parque Tenis Estadio Nacional, la firma del convenio entre LP Chile y la Federación de Tenis de Chile, instancia que marca el retorno del tenis profesional femenino a nuestro país con la realización de los LP Open Series by IND, parte del ITF World Tennis Tour.

El acuerdo contempla la realización de dos torneos W15, los que se disputarán en semanas consecutivas: el primero entre el 11 y 16 de agosto, y el segundo del 18 al 23 de agosto, ambos con sede en el Parque Estadio Nacional.

La ceremonia de lanzamiento contó con la participación del director nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Israel Castro; el gerente General de LP Chile, Frederick Price; el gerente comercial de LP Chile Rodrigo Vives, el gerente general de la Federación de Tenis de Chile Andrés Otero, la extenista y directora de los LP Open Series by IND Macarena Miranda, el gerente de Visibility Rodrigo Alcaíno y el head coach de la Fetech Guillermo Gómez.

Este hito representa un nuevo impulso para el tenis femenino chileno, que no recibía torneos ITF World Tennis Tour desde el año 2021. En particular, un campeonato de categoría W15 no se realizaba en Chile desde 2019, lo que refuerza el compromiso conjunto por fomentar el desarrollo competitivo, crear oportunidades para jugadoras nacionales y fortalecer la presencia del tenis profesional en el país.

A través de esta alianza estratégica entre el sector privado, el Estado y el deporte federado, LP Chile reafirma su vínculo con el tenis chileno, que ha venido apoyando desde 2018, mientras que la Federación de Tenis de Chile avanza con fuerza en la consolidación de un circuito competitivo que permita a las tenistas nacionales proyectarse al más alto nivel.

En el marco del lanzamiento, los representantes de las instituciones presentes entregaron sus impresiones sobre este anuncio:

Para Frederick Price, gerente general de LP, estos torneos vienen a potenciar el WTA 125 LP Open que se desarrollará en noviembre en la capital: “Estamos apoyando todas las instancias de la carrera de las tenistas chilenas, nuestro objetivo es entregarles las mejores condiciones para el desarrollo de sus carreras, logrando hacer torneos Internacionales en nuestro país”.

Entrada liberada

Mientras que Andrés Otero celebró la firma de este convenio de Cooperación entre La Fetech y LP, agradeciendo el interés por el deporte femenino. A su vez, tuvo palabras para el IND, representado en la oportunidad por su director Israel Castro, destacando el importante apoyo que entrega esta Institución al tenis chileno.

En los dos torneos del WTT (World Tennis Tour) que se desarrollarán en el Court Central del Parque Estadio Nacional se espera la participación de las mejores raquetas nacionales: Fernanda Labraña Y Antonia Vergara además de las juveniles Camila Rodero y Agustina Soto, quienes serán carta segura en el Mundial ITF que se desarrollará en Chile en el mes de noviembre. Los LP Open Series by IND tendrán la entrada liberada.