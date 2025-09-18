Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Sevilla por liga española
El conjunto de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez quiere sumar en su visita contra los blanquiazules.
Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se preparan para enfrentar un nuevo desafío en la liga española. Esta vez el conjunto andaluz debe visitar al Alavés por la quinta fecha de la competencia.
El conjunto andaluz sale en busca de su segunda victoria en el campeonato para continuar escalando en la clasificación.
A qué hora es el partido de Alavés vs. Sevilla
El partido de Alavés vs. Sevilla es este sábado 20 de septiembre, a las 13.30 horas.
Dónde ver a Alavés vs. Sevilla
El partido de Alavés vs. Sevilla se transmite por Dsports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.