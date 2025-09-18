Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Sevilla por liga española

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se preparan para enfrentar un nuevo desafío en la liga española. Esta vez el conjunto andaluz debe visitar al Alavés por la quinta fecha de la competencia.

El conjunto andaluz sale en busca de su segunda victoria en el campeonato para continuar escalando en la clasificación.

A qué hora es el partido de Alavés vs. Sevilla

El partido de Alavés vs. Sevilla es este sábado 20 de septiembre, a las 13.30 horas.

Dónde ver a Alavés vs. Sevilla

El partido de Alavés vs. Sevilla se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.