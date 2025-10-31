Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Sevilla por la liga española
El conjunto de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita a los colchoneros con el objetivo de volver a las victorias tras dos caídas consecutivas.
Este sábado el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tendrá un complicado desafío en la liga española. El conjunto andaluz deberá viajar hasta la capital para enfrentar a Atlético Madrid.
La escuadra de los nacionales espera volver al triunfo después de acumular dos derrotas consecutivas.
A qué hora es el partido de Atlético Madrid vs. Sevilla
El partido de Atlético Madrid vs. Sevilla es este sábado 1 de noviembre, a las 12.15 horas.
Dónde ver a Atlético Madrid vs. Sevilla
El partido de Atlético Madrid vs. Sevilla se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
