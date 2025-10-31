Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Sevilla por la liga española

Este sábado el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tendrá un complicado desafío en la liga española. El conjunto andaluz deberá viajar hasta la capital para enfrentar a Atlético Madrid.

La escuadra de los nacionales espera volver al triunfo después de acumular dos derrotas consecutivas.

A qué hora es el partido de Atlético Madrid vs. Sevilla

El partido de Atlético Madrid vs. Sevilla es este sábado 1 de noviembre, a las 12.15 horas.

Dónde ver a Atlético Madrid vs. Sevilla

El partido de Atlético Madrid vs. Sevilla se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.