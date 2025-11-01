Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Elche por la liga española
El conjunto blaugrana busca volver a las victorias tras su caída en el Clásico.
El Barcelona se alista para enfrentar al Elche por la liga española.
Los blaugranas necesitan una nueva victoria para acercarse al Real Madrid en LaLiga.
A qué hora es el partido de Barcelona vs. Elche
El partido de Barcelona vs. Elche es este domingo 2 de noviembre, a las 14.30 horas.
Dónde ver a Barcelona vs. Elche
El partido de Barcelona vs. Elche se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
