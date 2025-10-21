Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Brujas por la Champions League

Dónde ver a Bayern Múnich vs. Brujas por la Champions League. Foto: @fcbayern.

Este miércoles continúa la acción de la Champions League en su Fase de Liga. Uno de los duelos destacados es el que enfrenta al Bayern Múnich contra Brujas.

El conjunto bávaro llega a esta instancia con campaña perfecta con dos triunfos en igual cantidad de duelos disputados, por lo que pretende seguir en ese camino.

Los belgas, en tanto, quieren sumar su segundo triunfo en la competencia tras imponerse a Mónaco y perder contra Atalanta.

A qué hora es el partido de Bayern Múnich vs. Brujas

El partido de Bayern Múnich vs. Brujas es este miércoles 22 de octubre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Bayern Múnich vs. Brujas

El partido de Bayern Múnich vs. Brujas se transmite por ESPN 2.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.