Dónde y a qué hora ver a Botafogo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores.

Este jueves, Botafogo vs. Liga de Quito se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo carioca superó la fase de grupos en el segundo puesto del Grupo A, por debajo de Estudiantes y por encima de Universidad de Chile y Carabobo.

Por su parte, la escuadra colorada fue líder del Grupo C, por delante de Flamengo, Central Córdoba y Deportivo Táchira.

A qué hora ver Botafogo vs. Liga de Quito

El partido de Botafogo vs. Liga de Quito es este jueves 14 de agosto, a las 18.00 horas.

Dónde ver a Botafogo vs. Liga de Quito

El partido de Botafogo vs. Liga de Quito se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.