Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Crystal Palace por la Premier League
La escuadra dirigida por Enzo Maresca comienza como local en la máxima competición inglesa.
Este domingo, el Chelsea recibe al Crystal Palace, la escuadra dirigida por Enzo Maresca inicia su camino en la Premier League.
A qué hora ver Chelsea vs. Crystal Palace
El partido de Chelsea vs. Crystal Palace es este domingo 17 de agosto, a las 09.00 horas.
Dónde ver a Chelsea vs. Crystal Palace
El partido de Chelsea vs. Crystal Palace se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
