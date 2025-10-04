Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League
Uno de los duelos más atractivos de la competencia inglesa.
Este sábado se disputa uno de los duelos más esperados de la Premier League.
El Chelsea recibe a Liverpool en Stamford Bridge.
A qué hora es el partido de Chelsea vs. Liverpool
El partido de Chelsea vs. Liverpool es este sábado 4 de octubre, a las 13.30 horas.
Dónde ver a Chelsea vs. Liverpool
El partido de Chelsea vs. Liverpool se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+
