Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League.

Este sábado se disputa uno de los duelos más esperados de la Premier League.

El Chelsea recibe a Liverpool en Stamford Bridge.

A qué hora es el partido de Chelsea vs. Liverpool

El partido de Chelsea vs. Liverpool es este sábado 4 de octubre, a las 13.30 horas.

Dónde ver a Chelsea vs. Liverpool

El partido de Chelsea vs. Liverpool se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+