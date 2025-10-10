Dónde y a qué hora ver a España vs. Georgia por las Eliminatorias europeas

La selección de España enfrentará a Georgia por la tercera fecha de la fase de grupos de las Eliminatorias europeas.

La Roja hispana intentará sostener el liderato del Grupo E contra su más cercano perseguidor en la competencia.

A qué hora es el partido de España vs. Georgia

El partido de España vs. Georgia es este sábado 11 de octubre, a las 15.45 horas.

Dónde ver a España vs. Georgia

El partido de España vs. Georgia se transmite por ESPN 2.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.