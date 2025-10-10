Dónde y a qué hora ver a España vs. Georgia por las Eliminatorias europeas
La Roja hispana quiere sostener el primer puesto del Grupo E contra su más cercano perseguidor.
La selección de España enfrentará a Georgia por la tercera fecha de la fase de grupos de las Eliminatorias europeas.
La Roja hispana intentará sostener el liderato del Grupo E contra su más cercano perseguidor en la competencia.
A qué hora es el partido de España vs. Georgia
El partido de España vs. Georgia es este sábado 11 de octubre, a las 15.45 horas.
Dónde ver a España vs. Georgia
El partido de España vs. Georgia se transmite por ESPN 2.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
