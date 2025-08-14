Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga
El equipo de Diego Simeone visita a la escuadra catalana en el comienzo de la máxima competición española.
Este domingo, el Atlético de Madrid visita al Espanyol. El equipo de Diego Simeone arranca como visitante en LaLiga.
A qué hora ver Espanyol vs. Atlético de Madrid
El partido de Espanyol vs. Atlético de Madrid es este domingo 17 de agosto, a las 15.30 horas.
Dónde ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid
El partido de Espanyol vs. Atlético de Madrid vía streaming a través de Disney+ Premium.
