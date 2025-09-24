Dónde y a qué hora ver a Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata y Flamengo definen a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores 2025.

El conjunto brasileño arranca con una mínima ventaja en la llave tras haber superado a los argentinos por 2-1 en la ida.

A qué hora es el partido de Estudiantes vs. Flamengo

El partido de Estudiantes vs. Flamengo es este jueves 25 de septiembre, a las 21.30 horas.

Dónde ver a Estudiantes vs. Flamengo

El partido de Estudiantes vs. Flamengo se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.