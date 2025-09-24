Dónde y a qué hora ver a Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores
El conjunto brasileño inicia el duelo con una leve ventaja tras haber conseguido una victoria de 2-1 sobre los argentinos en el duelo de ida.
Estudiantes de La Plata y Flamengo definen a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores 2025.
A qué hora es el partido de Estudiantes vs. Flamengo
El partido de Estudiantes vs. Flamengo es este jueves 25 de septiembre, a las 21.30 horas.
Dónde ver a Estudiantes vs. Flamengo
El partido de Estudiantes vs. Flamengo se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
