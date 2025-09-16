Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores
El equipo de Erick Pulgar recibe a los Pincharrata.
Flamengo se mide ante Estudiantes en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este jueves se ven las caras en el estadio Maracaná.
El equipo de Erick Pulgar viene de eliminar a Internacional en los octavos de final del certamen continental.
A qué hora es el partido de Flamengo vs. Estudiantes
El partido de Flamengo vs. Estudiantes es este jueves 18 de septiembre, a las 21.30 horas
Dónde ver a Flamengo vs. Estudiantes
El partido de Liga de Quito vs. Sao Paulo se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.
