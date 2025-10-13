Dónde y a qué hora ver a la U vs. Palestino por la Liga de Primera

Dónde ver a la U vs. Palestino por la Liga de Primera.

Un atractivo duelo se desarrollará este lunes en el estadio Santa Laura por la 24° fecha de la Liga de Primera.

Universidad de Chile recibirá a Palestino con la misión de tomar el segundo puesto de la clasificación y así acercarse a la meta de obtener un pase a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por su parte, los árabes también están metidos en esta lucha, por lo que también se jugarán sus opciones para meterse en el torneo continental.

A qué hora es el partido de la U vs. Palestino

El partido de la U vs. Palestino es este lunes 13 de octubre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a la U vs. Palestino

El partido de la U vs. Palestino se transmite por TNT Sports Premium

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de HBO Max.