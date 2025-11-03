Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

Este martes continúa la acción de la Champions League con la cuarta fecha de la Fase de Liga de la competencia. Entre los duelos destaca el cruce entre Liverpool y Real Madrid.

El elenco inglés quiere meterse dentro de los ocho primeros de la clasificación, consiguiendo su tercer triunfo.

Por su parte, los españoles quieren continuar con su campaña perfecta sumando su cuarta victoria consecutiva contra los Reds.

A qué hora es el partido de Liverpool vs. Real Madrid

El partido de Liverpool vs. Real Madrid es este martes 4 de noviembre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid

El partido de Liverpool vs. Real Madrid se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.