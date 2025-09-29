Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League
Los ciudadanos van por su segundo triunfo en la competencia, ahora como visitantes.
Monaco y Manchester City se enfrentan por la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions League.
El conjunto monegasco viene de caer por 4-1 contra Club Brujas, por lo que pretende sumar sus primeros puntos ahora como local.
Por el otro lado, los ciudadanos, quieren registrar su segundo triunfo en la competencia pues en su debut superaron por 2-0 a Napoli.
A qué hora es el partido de Monaco vs. Manchester City
El partido de Monaco vs. Manchester City es este miércoles 1 de octubre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Monaco vs. Manchester City
El partido de Monaco vs. Manchester City se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
