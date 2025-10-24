Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona en el clásico español

Uno de los duelos atractivos que trae la décima fecha de la liga española es el clásico entre Real Madrid y Barcelona.

Este duelo puede marcar además un cambio en la clasificación. Hasta ahora, los merengues son los líderes de la competencia con 24 puntos. En el segundo lugar están los azulgranas con solo dos puntos menos.

A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Barcelona

El partido de Real Madrid vs. Barcelona es este domingo 26 de octubre, a las 12.15 horas.

Dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona

El partido de Real Madrid vs. Barcelona transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.