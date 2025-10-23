Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Deportes Copiapó por la Liga de Ascenso
El León de Atacama tiene la posibilidad de asegurar su regreso a la Liga de Primera en la penúltima fecha de la competencia.
Deportes Copiapó tiene la chance de volver a la Liga de Primera este viernes. El actual líder del campeonato del ascenso enfrenta en condición de visitante a San Luis en Quillota.
El León de Atacama puede asegurar el ascenso si logra imponerse a los Canarios y si Universidad de Concepción, que juega en paralelo, empata o pierde contra Deportes Temuco.
A qué hora es el partido de San Luis vs. Deportes Copiapó
El partido de San Luis vs. Deportes Copiapó es este viernes 24 de octubre, a las 19.30 horas.
Dónde ver a San Luis vs. Deportes Copiapó
El partido de San Luis vs. Deportes Copiapó se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.