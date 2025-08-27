Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Cobresal por la Liga de Primera
El elenco cruzado quiere seguir mostrando su fortaleza en el Claro Arena enfrentando a los mineros.
Universidad Católica enfrenta un nuevo desafío en el Claro Arena. Este fin de semana los cruzados se medirán contra Cobresal por la 22° fecha de la Liga de Primera.
El elenco precordillerano espera quedarse con el triunfo para acercarse a los puestos que dan acceso a la próxima Copa Libertadores.
Por su parte, los mineros batallan para consolidarse en los puestos para la Copa Sudamericana.
A qué hora es el partido de Universidad Católica vs. Cobresal
El partido de Universidad Católica vs. Cobresal es este sábado 30 de agosto, a las 17.30 horas.
Dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal
El partido de Universidad Católica vs. Cobresal se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT en MAX.
