Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Cobresal por la Liga de Primera

Dónde ver a la UC vs. Cobresal por la Liga de Primera.

Universidad Católica enfrenta un nuevo desafío en el Claro Arena. Este fin de semana los cruzados se medirán contra Cobresal por la 22° fecha de la Liga de Primera.

El elenco precordillerano espera quedarse con el triunfo para acercarse a los puestos que dan acceso a la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, los mineros batallan para consolidarse en los puestos para la Copa Sudamericana.

A qué hora es el partido de Universidad Católica vs. Cobresal

El partido de Universidad Católica vs. Cobresal es este sábado 30 de agosto, a las 17.30 horas.

Dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal

El partido de Universidad Católica vs. Cobresal se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT en MAX.