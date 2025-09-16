Dónde y a qué hora ver a Vélez Sarsfield vs. Racing por la Copa Libertadores.

Racing y Vélez Sarsfield dan el vamos a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este martes se miden en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires.

El equipo de Gabriel Arias viene de eliminar a Peñarol en los octavos de final del certamen continental.

A qué hora es el partido de Vélez Sarsfield vs. Racing

El partido de Vélez Sarsfield vs. Racing es este martes 16 de septiembre, a las 19.00 horas.

Dónde ver a Vélez Sarsfield vs. Racing

El partido de Vélez Sarsfield vs. Racing se transmite por Chilevisión y ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+, Pluto TV y Chilevisión Web.