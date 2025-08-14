Dónde y a qué hora ver a Wolverhampton vs. Manchester City por la Premier League
La escuadra dirigida por Pep Guardiola comienza como visitante en la máxima competición inglesa.
Este sábado, el Manchester City visita al Wolverhampton, la escuadra dirigida por Pep Guardiola inicia su camino en la Premier League.
A qué hora ver Wolverhampton vs. Manchester City
El partido de Wolverhampton vs. Manchester City es este sábado 16 de agosto, a las 12.30 horas.
Dónde ver a Wolverhampton vs. Manchester City
El partido de Wolverhampton vs. Manchester City se transmite vía streaming a través de Disney+ Premium.
