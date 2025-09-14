Dónde y a qué hora ver el Superclásico entre Colo Colo vs. U. de Chile por la Supercopa - Clone

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. U. de Chile por la Supercopa.

Colo Colo y la U definen al campeón de la Supercopa. Este domingo, en el estadio Santa Laura, se disputa el título entre el monarca de la Liga de Primera y el de la Copa Chile, que en esta ocasión se dará con un Superclásico.

Se trata de un partido que ha estado marcado por la controversia. Primero, por la imposibilidad de jugarlo en el verano, como estaba previsto. Luego, porque la U se manifestó en contra de la fecha establecida por la ANFP durante las últimas semanas.

A qué hora es el partido de Colo Colo vs. U. de Chile

El partido de Colo Colo vs. U. de Chile es este domingo 14 de septiembre, a las 15.00 horas.

Dónde ver a Colo Colo vs. U. de Chile

El partido de Colo Colo vs. U. de Chile se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de HBO Max.