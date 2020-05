Dos meses impagos: Chilevisión pide 60 días para regularizar su deuda con la ANFP

La salida de Sebastián Moreno se concretará en cuestión de días. El presidente de la ANFP, que ya renunció a su cargo en la reunión que sostuvo ayer con parte de la rebelión, que se deberá hacer efectiva el próximo jueves en Consejo de Presidentes, y que le permitirá seguir en el cargo hasta el día 30 de julio cuando se realicen las elecciones, dio a conocer a los clubes la información financiera 2019. La idea del timonel era presentarlo en el consejo de presidentes, ya sea por videoconferencia o presencial. La cita, sin embargo, fue rechazada por la mayoría de los elencos que se escudaron en la propagación del Covid-19 para dar de baja el evento.

El documento de 10 hojas va firmado por Juan Parra, gerente general interino. Explica lo que hoy es una de las grandes dudas de los clubes: la situación con el CDF y la deuda que arrastra Chilevisión por los derechos de la Roja con la casa de Quilín.

Lo cierto es que en el caso del CDF, empresa que televisa los partidos del torneo local se deja en claro que la firma estadounidense ha complicado con los pagos establecidos en el contrato. También reconoce la mesa negociadora que se acordó para solucionar los partidos pendientes que quedaron de 2019, por el estallido social. Para poder cerrar y avanzar en estos temas, se designó una comisión integrada por Juan Tagle (Universidad Católica), Victoriano Cerda (Huachipato), Mario Conca (Universidad de Chile), Eduardo Olivares (Unión San Felipe) y Felipe Muñoz (Rangers) junto al directorio de la ANFP.

En relación a Chilevisión, responsable del contrato del derecho de transmisión y comerciales de la Roja, se establece que solo ha cancelado el 30% correspondiente a los meses de abril y mayo. Respecto a este incumplimiento, la empresa se comprometió a dar una solución a este incumplimiento durante un plazo de 60 días. La deuda, sin embargo, no corresponde al canal abierto.

Es que la señal dependiente de Turner, antes de arreglar con la asociación criolla un contrato de US$ 120 millones de dólares, había convenido con Mediapro el aporte por el 80% de la suma (US$ 96 millones). En medio de la crisis, Mediapro suspendió el pago de su parte del monto que entrega a la sede de Quilín. Según el compromiso establecido a fines de 2017, Chilevisión debe entregar 30 mil UF (860 millones aproximadamente) cada 30 días. El 80% de ese monto lo cubre Mediapro, empresa que no responde por su parte de la cuota que cancela CHV.

Otro de los puntos que se establece es la intención que tuvieron los clubes de generar un salvavidas frente a la pandemia. Los elencos elevaron una petición para poder recibir el IVA que entrega el CDF para enfrentar la crisis. Sin embargo, la solicitud fue rechazada, pues el canal no visó la medida por “temas de riesgo legal y operatorio del CDF”.

En la misiva también se detalla que el incremento de cuentas por pagar a terceros se explica solo en parte por la actividad no facturada por proovedores y debidamente provisionada, sino también por los premios de la Selección Femnina ($159 millones), registro contable de garantías entregadas a la ANFP ($103 millones) y revalidación de cheques girados y no cobrados ($143 millones). Otro de los puntos que asegura la ANFP es haber disminuido los gastos totales en un 4.3% en relación al 2018.

A nivel de margen operacional, se detalla que la ANFP terminó con una utilidad neta de $38 millones. Se proyectaba para 2020 una utilidad de $50 millones. En 2019, producto del estallido social, se vio impactado el último trimestre con cerca de $1.000 millones en menores ingresos, producto de la menor participación de la Selección Absoluta. La Roja, en noviembre, decidió suspender el amistoso con Perú que se disputaría en Lima.

Otro de los gastos incurridos por la entidad fue la utilización del VAR. La implementación, capacitación y certificación implicaron asumir un costo de $358 millones en 2019. Además, se tuvieron que asumir los costos de la liguilla que definió los equipos que ascendían a Primera División. ¿El costo? $395 millones.