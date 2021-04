Dudamel: “Las contradicciones del árbitro me dejaron bastante inquieto, con amargura”

Universidad de Chile no logró imponerse a Deportes La Serena este domingo en el Estadio La Portada. Sin goles terminó el encuentro, aunque con una gran polémica, un gol de tiro libre anulado por Ángelo Hermosilla a los azules en el 87′. A las críticas se sumó el técnico de la U, Rafael Dudamel.

“Observé, corroboré lo que había visto en el partido. El arbitro ya había autorizado la ejecución del tiro libre y después lo anuló. A un jugador de La Serena le dijo ‘no supe qué hice, me confundí'. A mí me dijo que lo anuló porque no había autorizado la ejecución. Las contradicciones del árbitro me dejaron bastante inquieto, con amargura”, dijo el DT venezolano en conferencia de prensa.

Pese a la polémica y el empate, también resaltó el trabajo hecho en cancha por sus jugadores: “Hoy el equipo me dejó sensaciones de satisfacción. Mejoramos en nuestro juego colectivo. Mejoramos la intensidad con orden. Corrimos y jugamos juntos, el equipo controló el partido en muchos pasajes. Hoy competimos en un buen nivel siendo el segundo partido”.

“Siempre he sido sincero, nunca he intentado poner cortinas de humo para decir cosas que no pasan en el campo. No estuvimos satisfechos en el primer partido, hoy me quedo con las sensaciones de que el equipo compitió. Estuvo mucho mejor que la semana anterior”, añadió.

Otro azul que se refirió al gol anulado, fue Gonzalo Espinoza, aunque en un tono menos crítico. “Nos dice que no tocó el silbato. A nosotros nos da la partida para jugar y nosotros jugamos. Celebramos y todo... nos vamos frustrados por eso, porque pudimos habernos llevado un partido que realmente no merecíamos ganar”, confesó a TNT Sports. “Pero bueno, ya está, seguir hablando de eso sería excusarse de este empate. Creo que a diferencia del partido anterior, fuimos protagonistas, creamos más ocasiones y tuvimos más la pelota. Creo que vamos por buen camino”, cerró.