El adiós internacional de Paredes: “Fue mi último partido en Copa Libertadores”

Colo Colo tenía que ganar, pero terminó perdiendo ante Jorge Wilstermann, en el estadio Monumental. Colo Colo quería seguir en el ámbito internacional, en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana, pero se quedó sin nada. Último. Colista. El peor del grupo. Un pésimo debut copero del nuevo técnico albo Gustavo Quinteros.

El DT lamentó la eliminación total de su escuadra, que dejó de ganar más de US$ 1 millón por no clasificar a los octavos de final del certamen continental. “Intentamos 45 o 60 minutos jugar el fútbol que queríamos y no tuvimos luces para vulnerar una defensa muy bien organizada que se metió atrás. No tuvimos claridad para hacer daño. Nos faltó fútbol. No tuvimos la capacidad, no nos asociamos, llegábamos a tres cuartos pero no pudimos terminar bien", lamentó.

“Los jugadores dieron todo, no se guardaron nada, intentaron por todos los medios y no pudieron contra una defensa que fue cerrada. Lo que vieron hoy es lo que tienen en cuanto a voluntad, energía y ganar de ganar. En cuanto a lo futbolístico, nos falta muchísimo, tanto en lo colectivo como en lo individual”, señaló.

“La responsabilidad de la derrota es mía. La asumo. Tenemos un desafío muy duro para levantar esta situación tan adversa”, advirtió.

Por su parte, Esteban Paredes reveló que este fue su último partido en la Copa Libertadores. “Sí, yo creo que sí, fue el último partido en la Libertadores. Nunca me imaginé que íbamos a quedar eliminados. Tratamos de dar todo en la cancha. Lamentablemente, el resultado es muy adverso y quedamos fuera de Libertadores y Sudamericana”, sentenció el delantero de 40 años.

Los albos, que están a un punto del descenso directo a la Primera B, tenían la esperanza de, al menos, salir terceros para ir a la Sudamericana. No fue así y para el ex Santiago Morning es un fracaso.

“Para nosotros quedar fuera en fase de grupos y no clasificar a la Sudamericana es un fracaso. Hace mucho que se vienen haciendo las cosas mal, y lamentablemente hoy se ratificó todo lo malo que nos ha estado pasando desde el año pasado y ahora este”, lamentó.

“Hay que hacerse una autorcrítica, cada uno de nosotros, si estamos dando el cien o no, cuando pasan estas cosas todo es adverso y todo es malo. Tenemos que seguir trabajando. Creo que el profe tiene las armas necesarias y los jugadores para salir de este mal momento. Todos juntos lo tenemos que lograr”, concluyó.