El análisis de Arturo Vidal tras el empate que deja a la Roja colista: “Me voy contento; es lo mejor que hemos hecho en años”

Arturo Vidal está conforme. La Roja es colista en las Eliminatorias, pero el volante no pierde la esperanza de pelear por un cupo. Además, le gustó lo que exhibió el equipo en el empate sin goles ante Ecuador. “Si hubiésemos hecho un gol era perfecto. El primer tiempo fue de lo mejor que ha hecho la Selección en muchos años, atacamos por todos lados, presionamos, corrimos. Tuvimos varias oportunidades, pero de nuevo nos falló la puntería“, señaló a ESPN.

“Es triste, pero estoy contento, porque era un partido difícil. La presión estaba sobre nosotros y los compañeros más jóvenes demostraron mucho carácter, en el futuro le darán alegrías al equipo”, complementó.

Arturo Vidal jugó hasta el minuto 65 ante Ecuador. (Foto: Photosport)

El mediocampista, eso sí, sabe que ganar era imperativo para las aspiraciones de la escuadra de Ricardo Gareca. “Era muy importante sacar los tres puntos, por como estamos, pero el fútbol es así. Me quedo con la personalidad del equipo. Lo buscamos por todos lados, aun nos queda chance. Viene Argentina y Bolivia, que son duros, pero seguiremos peleando. La gente hoy nos apoyó siempre, se dio cuenta que lo dimos todo. No concretamos, pero me voy contento. Me hubiera gustado sacar los seis puntos, pero no se pudo”, dijo.

Pese a que la Roja mira las Eliminatorias desde el fondo de la tabla, Vidal asegura que aun se puede pelear por el cupo al repechaje. Aunque sabe que ya deben mirar hacia el lado. “Mientras tengamos chances hay que seguir pensando positivo, hasta que se nos dé. Ojalá tener chances de seguir peleando. Venezuela hizo su trabajo. Si seguimos jugando así, vamos a pelear. Lo triste es que no depende de nosotros”, comentó.

Finalmente, fue consultado por la continuidad de Gareca. Un tema que el volante prefirió eludir. “No me quiero meter en eso. Estoy contento por lo de hoy. Mis compañeros tienen personalidad y carácter, con eso me quedo. La ANFP debe ver su decisión al final de las Eliminatorias”, sentenció.