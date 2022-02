El camarín del United suma otro conflicto: CR7 y Maguirre se disputan la capitanía del equipo

Harry Maguire y Cristiano Ronaldo dividen al camarín del Manchester United. Según lo informado por el periódico británico Daily Mail, el portugués tuvo una conversación con el zaguero para obtener la jineta, sin embargo, la respuesta habría sido negativa.

La intención del artillero sería quitarle presión a su compañero, que en las últimas semanas no ha cumplido con sus mejores actuaciones y es uno de los apuntados por el mal momento.

El entrenador de los Diablos Rojos, Ralf Rangnick, está actuando como mediador, pero hasta ahora Maguire se ha mostrado reacio a ceder el brazalete, pues bien, cree que podría perderlo para siempre y lo entiende como una marginación.

Los Old Trafford no pasan por su mejor momento. Pese a que volvieron al triunfo a mitad de semana, y Cristiano Ronaldo al gol, en el ambiente aún se siente que son un equipo frágil. No pierden hace un mes y medio, no obstante, la mayoría de los cotejos los han empatado.

Harry Maguire en el empate 1-1 entre Manchester United y Southampton. (Imagen: AFP)

De acuerdo a lo consignado por The Mirror, otro diario inglés, Cristiano Ronaldo ha pedido al plantel que respalden a Harry Maguire, el problema es que ahora el entrenador quiere que el goleador sea el guía de los jugadores más jóvenes. “Eso ha dejado a Maguire en tierra de nadie, ya que es el capitán y tiene que decir y seguir lo que dice Ronaldo para que todo sea agradable”, expresa la publicación.

A pesar de que Marcus Rashford disparó contra los medios a mitad de semana, a través de su Twitter, acusando que buscan generar divisiones internas, que según él son inexistentes, la aparición de CR7 con la jineta de capitán en el United sería cosa de semanas.