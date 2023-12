El campeón mueve el mercado: Huachipato se refuerza con Franco Vega, argentino-chileno seguido por la Roja

Todavía no pasa una semana desde que se coronó campeón y en Huachipato no se detienen los movimientos. En el ámbito dirigencial, ya es conocido que la directiva encabezada por Victoriano Cerda abrió la puerta para que nuevos controladores ingresaran al club de Talcahuano. En otras palabras, la institución está en venta. En paralelo, en lo netamente deportivo, los acereros tienen que armarse pensando en los desafíos del próximo año, que no son pocos.

El primero de ellos será la Supercopa 2024. En calidad de monarca de Primera División, enfrentará a Colo Colo, el campeón de la Copa Chile, en el duelo que abrirá la próxima temporada del fútbol local (en febrero). No obstante, la misión es reforzarse para la Copa Libertadores y lograr un inédito bicampeonato. El primero en sumarse fue Sebastián Sáez. El Sacha llegó como agente libre luego de finalizar su vínculo con Everton. El segundo desembarca desde el otro lado de la cordillera, aunque tiene una historia que lo liga a Chile.

Se trata de Franco Vega, volante de 22 años, que pertenece a Vélez Sarsfield y recala en Talcahuano a préstamo por un año con opción de compra. Categoría 2001, nació en Cutral Co, Provincia de Neuquén, y tiene abuelos paternos chilenos. Ese factor contribuyó a que estuviera en la carpeta de la oficina técnica de la selección chilena, como un posible jugador seleccionable. “Mi posición ideal es el mediocampo ofensivo. Me gusta mucho atacar, pero cuando hay que defender, también lucho por recuperar”, declaró en AS hace algunos años, cuando estaba precisamente en el radar de la Roja.

Cuenta con un paso por Boca Juniors en las categorías menores, hasta que se unió a las inferiores de Vélez, uno de los elencos formadores por excelencia en Argentina. Entrenó con el primer equipo desde 2020 y al año siguiente firmó su primer contrato profesional con El Fortín. A mediados de 2021 tuvo su primera experiencia en Europa. Se fue cedido al Estoril Praia de Portugal, en un contrato por una temporada con opción de compra. Recaló en el equipo Sub 23 y salió campeón de la Liga Revelação 2021-2022.

Volvió a Vélez y nuevamente salió cedido. Este año llegó a Arsenal de Sarandí. Con el elenco del fallecido presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, tuvo su debut como profesional en Primera División. El 4 de febrero, ingresó en los 56 minutos del partido ante Estudiantes de La Plata, que terminó con empate 1-1. En total, sumó 13 partidos por la máxima categoría transandina (395 minutos jugados), más uno por la Copa Argentina. El año no terminó de la mejor manera desde lo colectivo, toda vez que Arsenal descendió a la Primera Nacional (la segunda división) por la tabla de promedios.

Públicamente, Franco Vega se ha mostrado abierto a defender a la selección chilena en el caso de ser considerado en el futuro. “Yo siempre dije que Chile es una gran Selección y que se fijen en uno, es un orgullo tremendo”, manifestó.

Acá se muestra una diferencia con otros jugadores que cuenta con la opción de jugar por Argentina o Chile y que han desechado la oportunidad de inclinarse por la Roja. Por ejemplo, Gerónimo Rivera. El prospecto de Banfield, de 20 años, de abuela chilena, le dio un portazo a la Selección cuando su nombre empezó a sonar en este lado de la cordillera. O Tomás Avilés, quien jugó el Sudamericano Sub 20 con Chile y luego fue llamado por Javier Mascherano para el Mundial de la categoría, el que terminó jugando con la Albiceleste.