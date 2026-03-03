El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia

Este martes fue presentado el Chile Classic, que contó con la participación de la presidenta del Korn Ferry Tour, Alex Baldwin; el director del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank, Alejandro Peric: el Country Manager de Astara Chile, Juan Pablo Mir; Ignacio Ruiz-Tagle, VP de Scotiabank Wealth Management; el presidente de la Federación Chilena de Golf, Guillermo Christiansen; el presidente del Prince of Wales Country Club, Anthony Dawes; y los jugadores Logan McAllister y Gabriel Morgan B.

El certamen entrega un millón de dólares en premios y es el evento deportivo con la bolsa a repartir más alta en toda la historia en nuestro país. La última versión, disputada en marzo pasado, tuvo como vencedor al estadounidense Logan McAllister.

Sobre la importancia de este certamen, el director del torneo, Alejandro Peric, comentó: “Siempre digo con orgullo que, desde que se disputó la primera versión del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank hasta hoy, cuatro golfistas chilenos llegaron a competir al PGA Tour. Este torneo nos sitúa en el mapa del deporte mundial y es un destino muy querido por los jugadores, varios de quienes luego se convirtieron en animadores del PGA Tour. Nuestro torneo también es una inspiración para futuras generaciones de deportistas chilenos”.

Dentro de los 156 participantes del campeonato habrá cinco golfistas chilenos. Dos de ellos surgieron de las Q-Series, Gustavo Silva y Christian Espinoza; otro desde las clasificaciones para golfistas menores de 18 años, Martín Sandoval, y uno por invitación especial, Gabriel Morgan B.

Además, Cristóbal del Solar, integrante del Korn Ferry Tour en esta temporada, regresará a disputar el Astara Chile Classic presentado por Scotiabank en los pastos del PWCC. Del Solar ostenta el récord más bajo de golpes en una ronda de un torneo sancionado por el PGA Tour al anotar 57 impactos en el Astara Golf Championship presented by Mastercard de 2024, en Bogotá.

Autoridades se rinden

La presidenta del Korn Ferry Tour, Alex Baldwin, destacó al Astara Chile Classic presentado por Scotiabank. “Nos encanta volver a Chile y sentir nuevamente la energía y el entusiasmo que rodean este torneo en el Prince of Wales Country Club”, dijo. “Estamos profundamente agradecidos con todos los que hacen posible el Astara Chile Classic presentado por Scotiabank. Este campeonato es una gran vitrina para que nuestros miembros demuestren el alto nivel al que compiten con el objetivo de llegar al PGA Tour”, agregó.

“Celebrar nuestro cuarto año como auspiciadores principales del Astara Chile Classic, presentado por Scotiabank, reafirma nuestro orgullo por liderar un torneo que hoy es un referente indiscutido del deporte nacional. Este evento representa mucho más que una competencia de nivel mundial: es la consolidación de Chile como un escenario de excelencia y una plataforma estratégica para visibilizar y proyectar el talento del golf local", complementó.

Este torneo encarna valores que compartimos: la fortaleza para enfrentar cada desafío, la templanza que exige el juego estratégico, el fair play propio del deporte y, especialmente, la capacidad de reconocer y aprovechar las oportunidades que ofrece cada jornada.

Nuestra presencia aquí refleja un compromiso sostenido con el desarrollo del deporte chileno. En Astara nos mueve crear espacios que inspiren, conecten y promuevan la pasión. Ver cómo el torneo crece, se profesionaliza y posiciona a Chile en lo más alto nos llena de orgullo”, comentó Juan Pablo Mir, Country Manager de Astara Chile.

Scotiabank participa por tercera ocasión como auspiciador presentador del torneo. “El golf es un deporte que premia la consistencia, la disciplina y la excelencia, valores que compartimos en Wealth Management. Estamos orgullosos de ser parte del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank, un prestigioso torneo que reúne a deportistas de categoría mundial, que permite a nuestro país ser una vitrina y una oportunidad para conectar con nuestros clientes y comunidades en un espacio que trasciende la gestión patrimonial”, expresó Ignacio Ruiz-Tagle, vicepresidente de Wealth Management de Scotiabank Chile.

El Astara Chile Classic presentado por Scotiabank 2026 es el cuarto torneo latinoamericano del año en el calendario del Korn Ferry Tour después del Panamá Championship; el Astara Golf Championship presented by Mastercard, de Bogotá, y el 119 Visa Argentina Open presented by Macro.

El Korn Ferry Tour entrega todos los años al final de la temporada 20 tarjetas para participar en el PGA TOUR, el más prestigioso circuito del golf mundial. Un 82 por ciento de los golfistas del PGA TOUR pasaron previamente por el Korn Ferry Tour.