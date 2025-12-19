El COCh elige a Martina Weil y Martín Vidaurre como los mejores deportistas de la temporada

La noche de este jueves se llevó a cabo en San Carlos de Apoquindo la Gala Olímpica, la ceremonia que instauró el Comité Olímpico de Chile hace algunos años para premiar a los mejores deportistas de la temporada.

La ceremonia fue conducida por la campeona olímpica de tiro skeet Francisca Crovetto y el gerente de Comunicaciones y Marketing del COCh José Antonio Giordano y contó con la presencia de autoridades deportivas y los mejores exponentes del año.

Para la entidad, los más destacados fueron la atleta Martina Weil, récord nacional en los 400 metros y quien estuvo a milésimas de transformarse en finalista en el Mundial de China, y el subcampeón mundial de Mountain Bike Martín Vidaurre. Además, Valentina Toro fue reconocida con el premio Espíritu Team Chile. Mientras que Ahmed Solyman (karate), Pablo Lemoine (rugby) y Julen Erauzkin (remo) fueron elegidos los mejores entrenadores.

“Siento que ha sido un año espectacular y me tomo mucho por sorpresa. Así que estoy muy contenta, muy orgullosa y saber que lo puedo repetir, que probablemente tenga años mejores que este, me emociona un montón”, reflexionó la atleta.

“Es rico cuando uno se ha sacado la mugre al final y las cosas resultan. Es rico porque no siempre sale. O sea, no significa que este año haya necesariamente entrenado más duro que el año pasado, pero este año efectivamente las cosas resultaron. Y es muy rico que te reconozcan y que al final todos tus logros y todos tus méritos sean reconocidos en una instancia como esta”, añadió.

“Ya no soy promesa”

Por su parte, Vidaurre se mostró muy complacido por el galardón. “Siempre me llevaba el premio a la joven promesa. Ya no soy tan promesa, así que eso me tiene muy contento de por fin demostrar dónde estoy, el nivel que estoy agarrando. Este año ha sido tremendo, ha sido un alivio ganar algo de peso que sé que me sirve para el futuro”, afirmó.

Asimismo, aprovechó de alabar a Weil. “Creo que este año estuvo también ahí peleado todo. La Martina también tremenda, tiene un tremendo año. Y súper contento de poder compartirlo con ella”, cerró.