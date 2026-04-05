El complejo panorama para futbolista de Rangers tras ser operado después de grave accidente automovilístico

Rangers entregó detalles del estado de Mauro González, quien sufriera un grave accidente automovilístico el pasado 19 de marzo, en Talca.

El club informó que el volante argentino estará como máximo cuatro meses fuera de las canchas: “Tras la evaluación realizada por el médico del club, Gonzalo Rojas, al jugador Mauro González, se determinó un plazo estimado de recuperación menor a cuatro meses”, señala el comunicado oficial.

“Dicha evaluación consideró los antecedentes entregados por los especialistas que atendieron al jugador tras su accidente automovilístico, lo que permitió establecer el periodo de recuperación. Actualmente, el jugador se encuentra con licencia médica producto de lo ocurrido, por lo que como institución le deseamos una pronta recuperación”, añade el escrito.

Además, Rangers confirmó que no podrá incorporar a otro futbolista para reemplazar a González. “Mauro González no podrá ser reemplazado por otro jugador. Una vez finalizada la recuperación de los antecedentes concretos, el club determinará los pasos a seguir para ser informados a la comunidad”, cierra el comunicado sobre el transandino, que se perderá varios partidos con la camiseta rojinegra.

El accidente de Mauro González. Foto: Radio FM+. pc

El accidente de González

González perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una barrera perimetral, sufriendo un choque de alta energía, el pasado 19 de marzo. Fue un hecho que desató la preocupación en Talca.

Al lugar llegó personal de emergencia del Cuerpo de Bomberos de la ciudad y personal del SAMU para brindarle la asistencia primaria al deportista para estabilizar al jugador y asegurar la zona del accidente. Posteriormente fue trasladado a la unidad de urgencia del Hospital Regional de Talca, donde se realizaron los exámenes para descartar lesiones internas de mayor gravedad.

El impacto fue de gravedad y González debió ser operado al presentar lesiones de consideración en el muslo derecho. Ahora, el volante argentino tendrá una recuperación aproximada de cuatro meses.